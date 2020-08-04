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Erdek esnafı “bayram” yaptı

BALIKESİR HABERLERİ  | 04.08.2020 12:40 | Son Güncelleme

Balıkesir’in Erdek ilçesine arife gününden başlayarak 4 günlük bayram sürecinde binlerce araç ile 10 binin üzerinde tatilcinin akınına uğradı.

Erdek esnafı “bayram” yaptı

Balıkesir’in Erdek ilçesine arife gününden başlayarak 4 günlük bayram sürecinde binlerce araç ile 10 binin üzerinde tatilcinin akınına uğradı. Bayram için Erdek ilçesine gelen tatilciler esnafa bayram havası estirdi.
4 günlük Kurban Bayramı tatili ve arife gününden itibaren Erdek’e binlerce araç giriş yaptı. Başta Erdek ilçe merkezi olmak üzere ilçeye bağlı kırsal Ocaklar, Narlı, İlhan, Doğanlar, Turan ve Ormanlı mahallelerine dağılan tatilciler yatacak yer bulmakta zorlandı.
Yoğun bir 4 gün geçirdiklerini belirten Belediye başkan vekili Hasan Yapakçı, “Arefe gününden itibaren başlayarak yoğun bir bayram yaşadık. Özellikle şöyle bir baktığımızda nüfusumuz herhalde 10’a katlamış gibi gözüküyor. Kapıdağ Yarımadası cazibesini hala en üst seviye de sürdürebilen bir bölgedir” dedi. Erdek Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı M.Fatih Canbaz ise, “Bayram sürecinden dolayı oldukça mutluyuz memnunuz. Yığılmalar yoğunluk elbette oldu ama esnafımız bunun altından kalktı çok büyük sıkıntılar yaşamadan. Bölge halkı olarak iyi bir bayram geçirdik. Bayram tatilini evlerinde geçiren vatandaşlarımızı da bayramdan sonra ilçemize bekliyoruz” diye konuştu.

Erdek esnafı “bayram” yaptı

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