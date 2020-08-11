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Erdek Kaymakamı Atasoy: “Covid-19’la el birliğiyle mücadele ederek kazanacağız”

BALIKESİR HABERLERİ  | 11.08.2020 16:05 | Son Güncelleme

Erdek Kaymakamı Abdullah Atakan Atasoy, korona virüsü yenmenin tek yolunun, birlikte mücadele etmekten geçtiğine dikkati çekti.

Erdek Kaymakamı Atasoy: “Covid-19’la el birliğiyle mücadele ederek kazanacağız”

Erdek Kaymakamı Abdullah Atakan Atasoy, korona virüsü yenmenin tek yolunun, birlikte mücadele etmekten geçtiğine dikkati çekti. Covid-19 ile mücadelenin sadece devletin görevi olmadığının altını çizen Atasoy, şu değerlendirmede bulundu: “Korona virüs musibetinden kurtulmak için zaten devletimiz her çeşit çalışmayı yapıyor. Ama bu mücadeleyi sadece devlet görevlilerinin yürütmesine bırakmak doğru değildir. Bu hastalıktan kurtulmanın tek yolu ancak tüm vatandaşlarımızın, sorumluluk duygusu içinde, topyekun mücadelesinden geçer.”
Sıkı denetimlerimiz sürecek
Erdek’te pandemi mücadelesini büyük bir kararlılıkla sürdüreceklerine işaret eden Kaymakam Atasoy, şunları söyledi: “Pandemi Denetleme Komisyonu’nu oluşturduk. Erdek ilçesi sınırları içinde her yeri, her gün denetleyeceğiz. Özellikle de plajlara, Çuğra ve Kurbağalıdere’de ki turistik tesislerdeki denetimlere ağırlık vereceğiz. Çünkü gözlemlerimize göre, özellikle deniz kenarındaki vatandaşlar, buraları özgürlük alanı olarak görüyor. Maske takmıyor. Oysa buralarda da mutlaka maske kullanılmalı. Bu arada tüm otel ve motellere pandemiyle mücadele konusunda alınması gereken önlemlerle ilgili talimatları liste olarak gönderdik. Sahillerde, özellikle şezlonglar arasındaki mesafe en az 1,5 metre, şezlonglardaki minderler yıkanabilir, silinebilir özellikte olacak. Bunların dışında daha birçok talimatı bildirdik. Bunların takipçisi olacağız. Erdek olarak pandemi konusunda şu anda iyi durumdayız ama bunu sürdürmemiz gerekiyor. Çünkü Erdek, vatandaşlar açısından sürekli sirkülasyonun yaşandığı bir ilçe konumunda. Bu mücadelede başarılı olduğumuz takdirde turizm açısından önümüzdeki yıl, Erdek için daha parlak olacaktır” şeklinde ifade etti.
Amacımız Erdek’i hep bir adım ileriye götürmek
Erdek’i, birlik ve beraberlik ruhu içinde hep bir adım öne götürmeyi amaçladıklarını vurgulayan Atasoy, şöyle konuştu: “Hedefimiz, ülkemizin en eski ve ilk turizm merkezi olan Erdek’i, turizmdeki o eski cazibeli, parlak günlerine yeniden döndürmektir. Bunun için çaba harcayacağız. Tabii ki bu hedefe ulaşmak yalnız bizim çabalarımızla gerçekleşmez. Esnafımızdan tüm vatandaşlarımıza, sivil toplum kuruluşlarımızdan medyamıza kadar herkesin birlikte bu hedefe kilitlenmesi gerekir” dedi.
Erdek Kaymakamı Abdullah Atakan Atasoy, fırsat buldukça Erdek’e bağlı kırsal mahalleleri ziyaret ettiğini, bu arada üç mahalleye ziyaret gerçekleştirdiğini sözlerine ekledi.

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