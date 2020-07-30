YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Balıkesir
  4. Erdek Kurban Bayramına hazır

Erdek Kurban Bayramına hazır

BALIKESİR HABERLERİ  | 30.07.2020 19:11 | Son Güncelleme

Bayram öncesi yeni görevine başlayan Erdek Kaymakamı Abdullah Atakan Atasoy, vatandaşların ve tatilcilerin huzurlu bir bayram geçirebilmesi için ilgili kurumlar tarafından tüm önlemlerin alındığını bildirdi.Olumsuz bir durum yaşanmaması için emniyet güçleri ve belediye ekiplerinin görevlerinin başında olacağını söyleyen Atasoy, Kurban Bayramı’nın ilçemizde huzur içinde geçmesi için Erdek Kaymakamlığı tarafından tüm önlemlerin alındığını belirtti.

Erdek Kurban Bayramına hazır

Bayram öncesi yeni görevine başlayan Erdek Kaymakamı Abdullah Atakan Atasoy, vatandaşların ve tatilcilerin huzurlu bir bayram geçirebilmesi için ilgili kurumlar tarafından tüm önlemlerin alındığını bildirdi.
Olumsuz bir durum yaşanmaması için emniyet güçleri ve belediye ekiplerinin görevlerinin başında olacağını söyleyen Atasoy, Kurban Bayramı’nın ilçemizde huzur içinde geçmesi için Erdek Kaymakamlığı tarafından tüm önlemlerin alındığını belirtti. Kaymakam Atakan, Kurban Bayramı dolayısıyla tüm Erdekliler ve Erdek’e tatile gelen vatandaşların bayramlarını kutladı. Tüm vatandaşlarımıza ve tatilcilere aileleriyle birlikte sağlıklı, mutlu ve huzurlu bayram geçirmeleri temennisinde bulunan Kaymakam Atasoy, “Bayram tatili boyunca, maske ve sosyal mesafeye çok dikkat etmeliyiz. Tüm vatandaşlarımızdan ricam, sosyal mesafeye dikkat edip, mutlaka maske kullanmalarıdır" dedi.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNER Boşanmadan başkasının kollarında! Boşanmadan başkasının kollarında!
Tek tek kontrol edip öyle alıyorlar!Tek tek kontrol edip öyle alıyorlar!

En Çok Okunan Yerel Haberler

Kurbanlık dananın saldırdığı 1 kişi hayatını kaybetti

Kurbanlık dananın saldırdığı 1 kişi hayatını kaybetti

Kayserisporlu futbolcular sevinçli

Kayserisporlu futbolcular sevinçli

Kayserispor Onursal Başkanı Özhaseki:

Kayserispor Onursal Başkanı Özhaseki:

45 yıldır kolu yoktu JASAT ekiplerini görünce oyunu bozuldu

45 yıldır kolu yoktu JASAT ekiplerini görünce oyunu bozuldu

Büyükkılıç: "Kayseri vefayı ve teşekkürü asla unutmaz"

Büyükkılıç: "Kayseri vefayı ve teşekkürü asla unutmaz"

Kurban Bayramı öncesi esnaf mangal satışlarında umduğunu bulamadı

Kurban Bayramı öncesi esnaf mangal satışlarında umduğunu bulamadı

Balıkesir Namaz Vakitleri 30 Temmuz Perşembe

İmsak
04:18
Sabah
05:59
Öğle
13:20
İkindi
17:13
Akşam
20:31
Yatsı
22:05

Balıkesir Nöbetçi Eczaneler30 Temmuz Perşembe

Beril Eczanesi
Merkez
Cankorur Eczanesi
Merkez
Özmen Şule Eczanesi
Merkez
Aysun Eczanesi
Ayvalik
Deniz Eczanesi
Ayvalik
Yorgun Eczanesi
Ayvalik
Nurgün Eczanesi
Bandirma
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

En çok tercih edilen ekmek yapma makineleri

En çok tercih edilen ekmek yapma makineleri

Gönen’de binadan düşen vatandaş öldü

Gönen’de binadan düşen vatandaş öldü

Yaz lastikleri ve fiyatları

Yaz lastikleri ve fiyatları

Balıkesir'de ağaca çarpan elektrikli bisikletin sürücüsü öldü

Balıkesir'de ağaca çarpan elektrikli bisikletin sürücüsü öldü

Erdek Belediyesine haciz şoku

Erdek Belediyesine haciz şoku

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.