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Erdek MHP’ye "Hayırlı olsun" ziyareti

BALIKESİR HABERLERİ  | 04.11.2020 19:34 | Son Güncelleme

AK Parti Erdek İlçe Başkanı Kudret Yangal, MHP Erdek İlçe Başkanı seçilen Fatih Bağcı’ya hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.AK Parti Erdek İlçe Başkanı Kudret Yangal, beraberinde yönetim kurulu üyeleri ve Erdek Belediye Meclisinin Cumhur İttifakı üyeleriyle birlikte, MHP Erdek İlçe Başkanı Fatih Bağcı’yı ziyaret etti.

Erdek MHP’ye "Hayırlı olsun" ziyareti

AK Parti Erdek İlçe Başkanı Kudret Yangal, MHP Erdek İlçe Başkanı seçilen Fatih Bağcı’ya hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.

AK Parti Erdek İlçe Başkanı Kudret Yangal, beraberinde yönetim kurulu üyeleri ve Erdek Belediye Meclisinin Cumhur İttifakı üyeleriyle birlikte, MHP Erdek İlçe Başkanı Fatih Bağcı’yı ziyaret etti. MHP Erdek İlçe Kongresi’nde yeniden başkanlığa seçilen Fatih Bağcı’ya hayırlı olsun ziyaretinde bulunan Yangal, “Kongre sonrası Fatih başkan ve yönetimine hayırlı olsun ziyaretinde bulunalım istedik. Fatih başkan ile ilçemizi ilgilendiren birçok konuda sürekli istişare halindeyiz ve uyumlu bir çalışma gösteriyoruz. Cumhur İttifakı, Genel Başkanımız ve Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin birlikte milletin bekası, geleceği ve memleketin hayrı için kurulan bir ittifaktır. Bu ittifak, bir kardeşlik ittifakıdır ve dava ittifakıdır." dedi.

"Bizlerde ittifakın ruhuna uygun bir biçimde ilçemizin gelişimi için alacağımız her kararda birlik ve beraberlik içerisinde hareket ediyoruz." diyen Yangal, "MHP İlçe Başkanı Fatih Bağcı ve teşkilatına, yeni yönetimlerinin hayırlı olmasını diliyor, çalışmalarınızda başarılar diliyorum. İlçemiz için atılacak adımlarda il başkanıyla, milletvekillerimizle beraber Cumhur İttifakının ruhunu ortaya koyarak MHP’li kardeşlerimiz ile de istişare içinde yolumuza devam edeceğiz inşallah. Rabbim birlik ve beraberliğimizi daim eylesin” diye konuştu.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren MHP İlçe Başkanı Fatih Bağcı ise Kudret Yangal ve beraberindeki heyete teşekkür etti.

Erdek MHP’ye

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