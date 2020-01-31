YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Balıkesir
  4. Erdek otogarı yıkıma hazır

Erdek otogarı yıkıma hazır

BALIKESİR HABERLERİ  | 31.01.2020 16:03 | Son Güncelleme

Erdek Otogar içerisinde hizmet veren işyerleri ile otobüs yazıhaneleri otogarı boşaltarak bina yıkıma hazır hale getirildi.Erdek’te 38 yıl önce 1982 yılında hizmete giren, ilerleyen yıllarda bakımsızlık nedeniyle yıpranan Erdek Otogarı yıpranmış görüntüsüyle ilçe halkının yanı sıra tatilcilerinde tepkilerini çekiyordu.

Erdek Otogar içerisinde hizmet veren işyerleri ile otobüs yazıhaneleri otogarı boşaltarak bina yıkıma hazır hale getirildi.
Erdek’te 38 yıl önce 1982 yılında hizmete giren, ilerleyen yıllarda bakımsızlık nedeniyle yıpranan Erdek Otogarı yıpranmış görüntüsüyle ilçe halkının yanı sıra tatilcilerinde tepkilerini çekiyordu. Güney Marmara Bölgesi’nin önemli turizm ilçelerinden biri olan Erdek’te, otogar binasının yılların yorgunluğuna yenik düşmesiyle birlikte 6 yıl sonra harekete geçen Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Erdek’teki otogarı yıkma kararı aldı.
Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, esnaf ve yolcuların mağduriyet yaşamamaları için Erdek Otogarı yakınındaki bir alanı geçici olarak otogar olarak hazırlarken, otogar içinde faaliyet gösteren esnaf ve otobüs yazıhaneleri kendileri için geçici olarak yapılan yeni otogara taşındı.
Edinilen bilgiye göre Erdek Otogar binasının yıkımının Şubat ayı içerisinde gerçekleşeceği öğrenilirken, ortaya çıkacak boş alanın otopark olarak kullanılması bekleniyor.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Tarifesiz tur ve gezilere geçit yokTarifesiz tur ve gezilere geçit yok
1/
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Yerel Haberler

Yoğun kar yağışı, ulaşımda aksamalara neden oluyor

Yoğun kar yağışı, ulaşımda aksamalara neden oluyor

Berke Kaya profesyonel oldu

Berke Kaya profesyonel oldu

Bunalıma giren bir kişi intihar etti

Bunalıma giren bir kişi intihar etti

Seyhan Belediyesinden EMITT’e çıkarma

Seyhan Belediyesinden EMITT’e çıkarma

Tarihi camide asırlık asker uğurlama geleneği

Tarihi camide asırlık asker uğurlama geleneği

Ercan Çifçi, Sivas Belediyespor’da

Ercan Çifçi, Sivas Belediyespor’da

Balıkesir Namaz Vakitleri 31 Ocak Cuma

İmsak
06:45
Sabah
08:11
Öğle
13:27
İkindi
16:08
Akşam
18:33
Yatsı
19:53

Balıkesir Nöbetçi Eczaneler31 Ocak Cuma

Bahçelievler Aynur Eczanesi
Merkez
Karahan Eczanesi
Merkez
Yavuz Eczanesi
Merkez
Bilge Eczanesi
Ayvalik
Işıl Eczanesi
Ayvalik
Yeni Erol Eczanesi
Ayvalik
Eda Eczanesi
Bandirma
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Aktürk ailesinin acı günü

Aktürk ailesinin acı günü

Otobüslerde antibakteriyel temizlik

Otobüslerde antibakteriyel temizlik

Binlerce yıllık tarih yağmurla gün yüzüne çıktı!

Binlerce yıllık tarih yağmurla gün yüzüne çıktı!

Tehlikeli kavşakta çözüm arayışı

Tehlikeli kavşakta çözüm arayışı

Balıkesirspor Başkanı Kadir Dağlı: "Para ödeyemediğimiz için çocuklar gidiyor"

Balıkesirspor Başkanı Kadir Dağlı: "Para ödeyemediğimiz için çocuklar gidiyor"

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.