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Erdek Şahinburgaz’da sahil katliamı

BALIKESİR HABERLERİ  | 04.01.2021 23:14 | Son Güncelleme

Balıkesir’in Erdek ilçesi kırsal Şahinburgaz Mahallesi’nde kurulan porselen fabrikası doğayı kirletiyor.Kapıdağı’ndaki Rüzgar Enerji Santralleri (RES) ile başlayan doğa talanı şimdi de Erdek’e bağlı Şahinburgaz Mahallesi sahiline dayandı.

Erdek Şahinburgaz’da sahil katliamı

Balıkesir’in Erdek ilçesi kırsal Şahinburgaz Mahallesi’nde kurulan porselen fabrikası doğayı kirletiyor.
Kapıdağı’ndaki Rüzgar Enerji Santralleri (RES) ile başlayan doğa talanı şimdi de Erdek’e bağlı Şahinburgaz Mahallesi sahiline dayandı. Mahalle sınırları içindeki “Büyük Kakıskalı Koyu” bölgesinde kurulan porselen fabrikası, hammadde ihtiyacı için sahili kirletmeye başladı.
Şahinburgaz’daki doğa katliamı büyük tepkilere yol açtı. Bu tepkiler sosyal medyaya da yansıdı. Bandırma Dağcılık, Arama ve Kurtarma Derneği (BANDAK) de, sosyal medya hesabından bir imza kampanyası başlatarak, doğaya duyarlı vatandaşları bu olaya tepki göstermeye çağırdı. Yapılan açıklamada, “Kapıdağ, bitkileri, hayvanları, havası, suyu, denizi, kumuyla tertemiz bir yer. Yaşadığımız bu zor günlerde nefes alabildiğimiz, tüm bu özellikleriyle çocuklarımıza, torunlarımıza miras bırakabileceğimiz bu koy yol edilmesin. Bu maden şirketinin talanına karşı koyuyoruz. Çıkaracağı porselen ya da seramiğin bizim nefesimizden, çocuklarımızdan daha önemli olmadığını düşünüyoruz” denildi.

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