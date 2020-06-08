YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Balıkesir
  4. Erdek tatilcilerin gözdesi oldu

Erdek tatilcilerin gözdesi oldu

BALIKESİR HABERLERİ  | 08.06.2020 13:24 | Son Güncelleme

Kısıtlamanın uygulanmadığı hafta sonu Güney Marmara Bölgesinin gözde tatil merkezi Erdek tatilcilerin akınına uğradı.İçişleri Bakanlığı genelgesiyle 14 Büyükşehir ile Zonguldak’ta 6-7 Haziran Cumartesi ve Pazar günleri uygulanacak 2 günlük sokağa çıkma yasağını Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın iptal etmesiyle birlikte Erdek tatilci akınına uğradı.Sokağa çıkma yasağının iptal edilmesiyle, Erdek’te hafta içi başlayan yoğunluk, Erdek ve bağlı kırsal mahallelerde ikinci konutu bulunan vatandaşların evlerine akın etmesine neden oldu.

Erdek tatilcilerin gözdesi oldu

Kısıtlamanın uygulanmadığı hafta sonu Güney Marmara Bölgesinin gözde tatil merkezi Erdek tatilcilerin akınına uğradı.
İçişleri Bakanlığı genelgesiyle 14 Büyükşehir ile Zonguldak’ta 6-7 Haziran Cumartesi ve Pazar günleri uygulanacak 2 günlük sokağa çıkma yasağını Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın iptal etmesiyle birlikte Erdek tatilci akınına uğradı.
Sokağa çıkma yasağının iptal edilmesiyle, Erdek’te hafta içi başlayan yoğunluk, Erdek ve bağlı kırsal mahallelerde ikinci konutu bulunan vatandaşların evlerine akın etmesine neden oldu. Özellikle bu hafta sonu hava sıcaklığının mevsim normallerinin üstüne çıkmasıyla birlikte vatandaşlar soluğu denizde aldı. Gündüz plajları tercih eden tatilciler akşamları da soluğu Erdek çarşısında aldı.Aylar sonra Erdek ilçe merkezi eski kalabalıklarına kavuşurken, Erdek esnafı halinden memnun olduğu görüldü.

Erdek tatilcilerin gözdesi oldu

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNER Tadım menüsüne 500 dolar verdi, böyle Tadım menüsüne 500 dolar verdi, böyle
Tek tek kontrol edip öyle alıyorlar!Tek tek kontrol edip öyle alıyorlar!

En Çok Okunan Yerel Haberler

Çiftçiye hazineden ücretsiz arazi

Çiftçiye hazineden ücretsiz arazi

Erzincan’ın da aralarında bulunduğu 13 ilde FETÖ operasyonu

Erzincan’ın da aralarında bulunduğu 13 ilde FETÖ operasyonu

Erzincan Baro Başkanı Aktürk: “Adalet mülkün savunma adaletin temelidir”

Erzincan Baro Başkanı Aktürk: “Adalet mülkün savunma adaletin temelidir”

İzmir'de kısıtlamanın uygulanmadığı ilk hafta sonu Kordonboyu'nda çöp birikintileri oluştu

İzmir'de kısıtlamanın uygulanmadığı ilk hafta sonu Kordonboyu'nda çöp birikintileri oluştu

Ümraniye'de "Dünya Kahvaltı Günü" etkinliği

Ümraniye'de "Dünya Kahvaltı Günü" etkinliği

Aldığı bıçak darbeleriyle ağır yaralanan adam hayatını kaybetti

Aldığı bıçak darbeleriyle ağır yaralanan adam hayatını kaybetti

Balıkesir Namaz Vakitleri 8 Haziran Pazartesi

İmsak
03:41
Sabah
05:34
Öğle
13:13
İkindi
17:09
Akşam
20:41
Yatsı
22:26

Balıkesir Nöbetçi Eczaneler 8 Haziran Pazartesi

İlkay Eczanesi
Merkez
Serra Eczanesi
Merkez
Tiritoğlu Eczanesi
Merkez
Işıl Eczanesi
Ayvalik
Şifa Sun Eczanesi
Ayvalik
Yeni Erol Eczanesi
Ayvalik
Acar Köşe Eczanesi
Bandirma
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri

2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri

Bandırma caddelerine köpüklü bayram temizliği

Bandırma caddelerine köpüklü bayram temizliği

En çok satın alınan 7 spor ayakkabı

En çok satın alınan 7 spor ayakkabı

Edremit Belediyesi 10 bin bayrak dağıttı

Edremit Belediyesi 10 bin bayrak dağıttı

AK Parti'li İl Başkanı istifa etti!

AK Parti'li İl Başkanı istifa etti!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.