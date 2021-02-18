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Erdek’e çöp aktarma istasyonu kurulacak

18.02.2021 13:04 | Son Güncelleme:
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Erdek’e çöp aktarma istasyonu kurulacak

Erdek’e çöp aktarma istasyonu kurulacak.

Erdek’e çöp aktarma istasyonu kurulacak. Erdek Belediye Başkan Vekili Hasan Yapakçı, istasyonun Bandırma-Erdek karayolu İlçe Emniyet Müdürlüğü’nün karşısındaki, “Kademe” denilen bölgede 8,5 dönümlük alanda kurulacağını söyledi.
Başkan vekili Yapakçı istasyon hakkında şu bilgiyi verdi: “Şimdiye kadar ilçemizin çöplerini, Bandırma’daki çöp aktarma istasyonuna götürüyor, oradan da Balıkesir Büyükşehir Belediyesi tarafından alınıyordu. Belediyemize ait araçlarımız, her gün, gidiş-dönüş 45 dakika olmak üzere Bandırma’ya çöp götürmek zorunda kalıyorlardı. Bu durum da hem zaman kaybına, hem de araçlarımızın yıpranmasına yol açıyordu. Şimdi, Erdek’in ‘Kademe’ denilen bölgesine ‘çöp aktarma istasyonu’ kurulması, Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Plan-Bütçe Komisyonu kabul etti. Böylece bu istasyonu kurulması kesinleşti. Erdek’e bu istasyonun yaz aylarına kadar yapılacağını tahmin ediyorum” dedi.
Yapakçı, her gün, Erdek ilçesi sınırları içinden yaz aylarında ortalama 80 ton, kış aylarında ise 15-20 ton çöp toplandığını sözlerine ekledi.

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