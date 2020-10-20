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Erdek’te 5 çalıntı motosiklet ele geçirildi

BALIKESİR HABERLERİ  | 20.10.2020 16:49 | Son Güncelleme

Erdek’te plakasız ve ruhsatsız motosikletler, trafik ekiplerince gerçekleştirilen denetim sonucu toplanıyor.

Erdek’te 5 çalıntı motosiklet ele geçirildi

Erdek’te plakasız ve ruhsatsız motosikletler, trafik ekiplerince gerçekleştirilen denetim sonucu toplanıyor. Trafik polisleri 20 plakasız motosikleti müsadere etti.
Erdek’te kullanılan çalıntı, plakasız ve ruhsatsız motosikletler, halkın huzur ve güvenliğini tehdit etmesi nedeniyle sıkça şikayet konusu oluyordu.Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı trafik ekipleri patlak egzoz ve aşırı hızla Erdek sokaklarında tur atan motosikletliler için düğmeye bastı. Yapılan uygulamalar sonucu 20 plakasız motosiklet yakalanırken, incelemelerde 5 motosikletin çalıntı olduğu tespit edildi. Yakalanan motosiklet sürücüleri hakkında yasal işlem başlatan Trafik Amirliği yetkilileri, kasksız, ehliyetsiz ve plakasız motosiklet kullanan sürücülerin giderek arttığını, uygulamaların aralıksız devam edeceğini bildirdi.

Erdek’te 5 çalıntı motosiklet ele geçirildi

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