Erdek’te AK Parti’de Kudret Yangal zamanı

AK Parti Erdek İlçe Başkanlığı görevini vekaleten yürüten Kudret Yangal AK Parti Genel Merkezi tarafından asaleten atandı.

Ağustos ayından bu yana AK Parti Erdek İlçe Başkanlığı görevini vekaleten yürüten Kudret Yangal, AK Parti Genel Merkezi tarafından asaleten atandı. Kudret Yangal, mazbatasını Ankara’da AK Parti Genel Merkezi’nde Teşkilattan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı ve İstanbul Milletvekili Erkan Kandemir’den aldı.

AK Parti Erdek İlçe Başkanı Kudret Yangal, 15 asil ve 8 yedek üyeden oluşan yeni yönetim kurulunu oluşturarak, AK Parti Genel Merkezi’ne sunacak. Ankara’dan dün Erdek’e dönen AK Parti Erdek İlçe Başkanı Kudret Yangal, “AK Parti Genel Merkezi tarafından Salı günü Ankara’ya çağrıldım. Erdek’le beraber Manyas ve Altıeylül AK Parti ilçe başkanları da atanmak üzere davet edildi. Genel Merkeze gittiğimde yapılan mülakat sonrası AK Parti Erdek İlçe Başkanlığı’na asaleten atandım. Allah bizleri mahcup etmesin. En kısa zamanda ekibimizi oluşturacağız. Erdek’e en güzel hizmeti verebilmek için durmadan, yorulmadan, bıkmadan, dağ taş demeden, gece gündüz çalışacağız. Allah yar ve yardımcımız olsun" dedi.

