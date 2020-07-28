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Erdek’te balıkçı ağları onarımda

BALIKESİR HABERLERİ  | 28.07.2020 16:28 | Son Güncelleme

Türkiye’de denizlerde av yasağı olduğu bu dönemde Erdekli balıkçılar av sezonu öncesi ağlarının onarımını yapıyorlar.Erdek’e bağlı İlhan Mahallesi’nde balıkçılık yapan 66 yaşındaki Nurhan Aygül de, yasak dönemini ağ bakımı yaparak değerlendiriyor.Balıkçılık yapılan İlhan’da 30 küçük çapta balıkçı bulunduğunu belirten Aygül, “Yıllarım balıkçılıkla geçti.

Erdek’te balıkçı ağları onarımda

Türkiye’de denizlerde av yasağı olduğu bu dönemde Erdekli balıkçılar av sezonu öncesi ağlarının onarımını yapıyorlar.
Erdek’e bağlı İlhan Mahallesi’nde balıkçılık yapan 66 yaşındaki Nurhan Aygül de, yasak dönemini ağ bakımı yaparak değerlendiriyor.
Balıkçılık yapılan İlhan’da 30 küçük çapta balıkçı bulunduğunu belirten Aygül, “Yıllarım balıkçılıkla geçti. Eski dönemlerde balık boldu. Şimdi ise teknoloji, balıkçılığı öldürdü. Çeşitli teknolojik cihazlarla donatılmış gemiler, büyük gırgırlar denizdeki balıkları kuruttu. Artık büyük balıkçı, küçük balıkçıyı yuttu, yok etti. Geçen av sezonu da bizler için kötüydü. Denizdeki çamur(salya) da balıkçılığı olumsuz etkiledi. Geçen yıl hamsi, sardalye ve biraz da lüfer avlaya bildik, o kadar” şeklinde konuştu.

Erdek’te balıkçı ağları onarımda

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