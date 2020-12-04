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Erdek’te BİGEP Projesi tanıtıldı

BALIKESİR HABERLERİ  | 04.12.2020 17:00 | Son Güncelleme

Balıkesir Valiliği koordinesinde, Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, Balıkesir Üniversitesi, Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi, Balıkesir İl Milli Eğitim Müdürlüğü, Balıkesir Sanayi Odası ve Balıkesir Ticaret Odası işbirliğinde hayata geçirilen "Başarıyı İzleme ve Geliştirme Projesi (BİGEP) tanıtım ve bilgilendirme toplantısı Erdek’te gerçekleştirildi.Erdek Kaymakamı Abdullah Atakan Atasoy, İlçe Mili Eğitim Müdürü Erbil Camgöz ve İlçe Proje Yürütme kurulunun katılımlarıyla düzenlenen toplantıda; Balıkesir’in eğitim potansiyelini tüm paydaşları ile güçlendirmek amacıyla Valilik himayesinde ve 2023 Vizyon Belgesi’nin "Mutlu Çocuklar, Güçlü Türkiye" hedefinin yol göstericiliğinde başlayan proje hakkında sunum yapılırken, yıl içinde düzenlenecek etkinliklerin temeli oluşturuldu.

Erdek’te BİGEP Projesi tanıtıldı

Balıkesir Valiliği koordinesinde, Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, Balıkesir Üniversitesi, Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi, Balıkesir İl Milli Eğitim Müdürlüğü, Balıkesir Sanayi Odası ve Balıkesir Ticaret Odası işbirliğinde hayata geçirilen "Başarıyı İzleme ve Geliştirme Projesi (BİGEP) tanıtım ve bilgilendirme toplantısı Erdek’te gerçekleştirildi.
Erdek Kaymakamı Abdullah Atakan Atasoy, İlçe Mili Eğitim Müdürü Erbil Camgöz ve İlçe Proje Yürütme kurulunun katılımlarıyla düzenlenen toplantıda; Balıkesir’in eğitim potansiyelini tüm paydaşları ile güçlendirmek amacıyla Valilik himayesinde ve 2023 Vizyon Belgesi’nin "Mutlu Çocuklar, Güçlü Türkiye" hedefinin yol göstericiliğinde başlayan proje hakkında sunum yapılırken, yıl içinde düzenlenecek etkinliklerin temeli oluşturuldu.

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