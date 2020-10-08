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Erdek’te fırtına

BALIKESİR HABERLERİ  | 08.10.2020 18:54 | Son Güncelleme

Balıkesir’in Erdek ilçesinde öğle saatlerinden sağanak yağış ile birlikte fırtına etkili oldu.

Balıkesir’in Erdek ilçesinde öğle saatlerinden sağanak yağış ile birlikte fırtına etkili oldu. Tekne sahipleri teknelerinin fırtınadan zarar görmemesi için çaba sarfetti.
Marmara Bölgesi’nde etkisini gösteren sağanak yağış ve fırtına öğle saatlerinde Erdek’te de etkili oldu. Lodosun etkili olduğu Erdek sahilinde bağlı bulunan balıkçı tekneleri ve yatlar fırtınadan etkilenirken, tekne sahipleri teknelerinin hasar görmemesi için çaba sarfetti. Tekne sahipleri teknelerini vinç vasıtasıyla kıyıya çekmeye çalıştı.

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Ayvalik
Hayat Eczanesi
Ayvalik
Akgül Eczanesi
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