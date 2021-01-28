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Erdek’te ’Geri Dönüşüm’ projesi

28.01.2021 14:26 | Son Güncelleme:
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Erdek Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü, öğrencileri atıklar konusunda bilinçlendirme çalışmalarını sürdürüyor.Bu çalışmalar kapsamında, birimin müdürü Öznur Ak Alakuş tarafından, “Geri Dönüşüm Muhteşem Olacak” isimli “e Twinning” projesi kapsamında, Zoom üzerinden, öğrencilere, Reşit Mazhar Ertüzün Anaokulu’nun çalışmaları ve geri dönüşüm eğitimi verildi.

Erdek Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü, öğrencileri atıklar konusunda bilinçlendirme çalışmalarını sürdürüyor.
Bu çalışmalar kapsamında, birimin müdürü Öznur Ak Alakuş tarafından, “Geri Dönüşüm Muhteşem Olacak” isimli “e Twinning” projesi kapsamında, Zoom üzerinden, öğrencilere, Reşit Mazhar Ertüzün Anaokulu’nun çalışmaları ve geri dönüşüm eğitimi verildi. Eğitim, Türkiye’nin çeşitli illerindeki 10 okulun öğrencileri tarafından izlendi. Çevre Koruma ve Kontrol Çevre Müdürü Öznur Ak Alakuş, uyguladıkları projeyle çevre bilincini geliştirmeyi ve çocuklara geri dönüşüm konusunda farklılık kazandırmayı amaçladıklarını belirtti.

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