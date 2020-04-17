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Erdek’te gıda denetimleri sürüyor

BALIKESİR HABERLERİ  | 17.04.2020 12:43 | Son Güncelleme

Tarım ve Hayvancılık Erdek İlçe Müdürlüğü, ilçedeki gıda denetimlerini sürdürüyor.

Tarım ve Hayvancılık Erdek İlçe Müdürlüğü, ilçedeki gıda denetimlerini sürdürüyor. Bu kapsamda, başta fırınlar olmak üzere gıda üreten kuruluşlar denetimden geçiriliyor. Fırınlardaki denetimler sırasında ekmeğin poşette satılması, satış sırasında bir kişinin ekmeği verirken, ikinci kişinin para alıp-verme işlemini gerçekleştirmesine dikkat ediliyor.
Tarım ve Hayvancılık Erdek İlçe Müdürü Dilek Işıktaş, başta Ballıpınar olmak üzere Kapıdağ’ın köylerinde mor soğan fide ekiminin tamamlandığını belirtti. Işıktaş, “”balık soğanı” olarak da bilinen soğanın hasadının haziran ayında gerçekleşeceğini" söyledi.
Zeytin sineği mücadelesi zamanı
Öte yandan, Erdek İlçe Tarım Müdürlüğü, “Zeytin Halkalı Leke” hastalığına karşı ilkbahar mücadelesinin de zamanının geldiğini duyurdu.
Müdürlükçe üreticilere yapılan açıklamada, “Zeytin Halkalı Leke hastalığına karşı ilkbahar mücadele zamanı gelmiştir. 18-19 Nisan sokağa çıkma yasağına uyarak, uygun iklim koşullarında zaman geçirmeden, ruhsatlı tarım ilaçlarını kullanarak mücadele yapmanız ilan olunur” denildi.

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