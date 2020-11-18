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Erdek’te hidrolik bariyer otomobili haşat etti

BALIKESİR HABERLERİ  | 18.11.2020 15:07 | Son Güncelleme

Erdek İskele Meydanı’ndan Cumhuriyet Meydanı’na araç girişini sağlayan ve plaka okuma sistemi ile çalışan hidrolik bariyer araçlarda maddi hasar meydana getirmeye devam ediyor.Cumhuriyet Meydanı’ndan İskele Meydanı istikametine çıkış yapmak isteyen 59 YK 935 plakalı otomobil hidrolik bariyerin kurbanı oldu.Cumhuriyet Meydanı’nda esnaflık yapan otomobil sürücüsü, işyerini kapattıktan sonra meydandan çıkış yapmak istedi.

Erdek İskele Meydanı’ndan Cumhuriyet Meydanı’na araç girişini sağlayan ve plaka okuma sistemi ile çalışan hidrolik bariyer araçlarda maddi hasar meydana getirmeye devam ediyor.
Cumhuriyet Meydanı’ndan İskele Meydanı istikametine çıkış yapmak isteyen 59 YK 935 plakalı otomobil hidrolik bariyerin kurbanı oldu.
Cumhuriyet Meydanı’nda esnaflık yapan otomobil sürücüsü, işyerini kapattıktan sonra meydandan çıkış yapmak istedi. Hidrolik bariyerin indiği sırada aracı ile Cumhuriyet Meydanı’ndan çıkış yaparken aniden çalışan bariyer aracın karter kısmını parçaladı. Kazada aracının motor bölümü büyük zarar gören sürücü, hidrolik bariyerin artık otomobillere zarar vermemesi için yıllardır çare üretmeyen yetkililere isyan etti. Kazayı gören çevredeki araç sürücüleri, uzun yıllardır birçok kazaya sebebiyet veren bu sistemin acilen değişmesi gerektiğini dile getirdiler.
Hidrolik bariyer sorununa çare üretecek kurumu Erdek Belediyesi olarak işaret eden araç sürücüleri, hidrolik bariyerin özel şahıslara ait otomobillerin yanı sıra Erdek İlçe Emniyet Müdürlüğü ile Erdek Belediyesi’ne ait araçlara da zarar verdiğini hatırlattılar.
Yıllardır devam eden bu tür kazaların yaşanmaması için hidrolik bariyer sisteminin ivedilikle iptal edilmesi bekleniyor.

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