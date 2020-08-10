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Erdek’te husumet cinayeti

BALIKESİR HABERLERİ  | 10.08.2020 09:38 | Son Güncelleme

Balıkesir’in Erdek ilçesinde gecesi meydana gelen silahlı kavgada bir kişi hayatını kaybetti.Edinilen bilgiye göre; Daha önce aralarında husumet bulunan Kemal D.

Balıkesir’in Erdek ilçesinde gecesi meydana gelen silahlı kavgada bir kişi hayatını kaybetti.
Edinilen bilgiye göre; Daha önce aralarında husumet bulunan Kemal D. ile Mesut T. kurbağalı sahilinde karşılaştı. Sözlü başlayan tartışma kavgaya dönüşünce Kemal D. yanında bulunan silah ile Mesut T.’ye ateş etti. Ağır yaralanan Mesut T. 112 Acil ambulans ile Erdek Neyyire Sıtkı Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayan Mesut T. hayatını kaybetti. Olayın faili Kemal D. ise polis ekipleri tarafından suç aleti ile birlikte yakalandı. Erdek Adliyesine sevk edilen zanlı, çıkarıldığı nöbetçi mahkeme tarafından tutuklanarak Bandırma cezaevine gönderildi.

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