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Erdek’te İdlib için anma

BALIKESİR HABERLERİ  | 02.03.2020 13:39 | Son Güncelleme

Erdek ilçesinde Suriye İdlib’de şehit olan askerlerimiz için Kuran-ı Kerim tilaveti okunarak, lokma hayrı yapıldı.Erdekli vatandaşlar tarafından Cumhuriyet Meydanında düzenlenen şehitlerimizi anma programına AK Parti Erdek İlçe Başkanı Kudret Yangal, MHP Erdek İlçe Başkanı Fatih Bağcı, Erdek Belediye Meclisi üyeleri ile vatandaşlar katıldı.

Erdek ilçesinde Suriye İdlib’de şehit olan askerlerimiz için Kuran-ı Kerim tilaveti okunarak, lokma hayrı yapıldı.
Erdekli vatandaşlar tarafından Cumhuriyet Meydanında düzenlenen şehitlerimizi anma programına AK Parti Erdek İlçe Başkanı Kudret Yangal, MHP Erdek İlçe Başkanı Fatih Bağcı, Erdek Belediye Meclisi üyeleri ile vatandaşlar katıldı. Dev Türk Bayrağı etrafında toplanan katılımcılar, şehitlerimiz için saygı duruşunda bulunarak, İstiklal Marşını okudu. Erdek’te lokma sektöründe hizmet veren bir vatandaş tarafından düzenlenen lokma hayrında İlçe Müftülüğünde görevli hocalar tarafından şehitlerimizin ruhuna Kuran-ı Kerim okundu.
İdlip şehitlerini anma programında konuşan İsmail Dalgıç, ülkemizin bağımsızlığı bütünlüğü ve Cumhuriyet uğruna canlarını hiçe sayarak şehadete koşan kahraman Mehmetçiklere Allah’tan rahmet, acılı ailelerine sabır diledi.

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