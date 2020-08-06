YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Balıkesir
  4. Erdek’te korona virüs denetimi

Erdek’te korona virüs denetimi

BALIKESİR HABERLERİ  | 06.08.2020 16:28 | Son Güncelleme

İçişleri Bakanlığı talimatı ile tüm Türkiye genelinde korona virüs salgını önlemleri kapsamında Erdek’te de denetim yapıldı.

İçişleri Bakanlığı talimatı ile tüm Türkiye genelinde korona virüs salgını önlemleri kapsamında Erdek’te de denetim yapıldı. Pazarlar, işyerleri, marketler, toplu taşıma, yollar, lokantalar, kafeteryalar, taksiler ve tüm yaşam alanlarındaki denetimlere valiler, kaymakamlar, belediye başkanları ve zabıta katıldı.
Erdek’teki denetim ise Kaymakam Abdullah Atakan Atasoy’un başkanlığında gerçekleşti. Kaymakam Atasoy, denetimler sırasında yaptığı konuşmalarda, “Erdek olarak genelde iyi durumdayız. Ancak bu musibet hastalığı ülkemizden def etmek için herkes elinden geleni yapmalı, hijyene dikkat etmeli, sosyal mesafeyi korumalı ve maske takmalıdır” dedi. Denetimlere Belediye Başkan Vekili Hasan Yapakçı, İlçe Emniyet Müdürü Mehmet Çatak, jandarma yetkilileri ve İlçe Tarım ve Ormancılık Müdürlüğü Müdiresi Dilek Işıktaş da katıldı.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
e-Dönüşüm İnovasyonlarında Lider QNB Finansbank!e-Dönüşüm İnovasyonlarında Lider QNB Finansbank!
AK Parti'li İl Başkanı istifa etti!AK Parti'li İl Başkanı istifa etti!
1/

En Çok Okunan Yerel Haberler

100. Yıl Mahallesi’ne yeni bir sosyal donatı alanı geliyor

100. Yıl Mahallesi’ne yeni bir sosyal donatı alanı geliyor

Başkan Saygılı temizlik işçileriyle bir araya geldi

Başkan Saygılı temizlik işçileriyle bir araya geldi

Vali denetime çıktı, minibüs şoförü valiye dezenfektan ikram etti

Vali denetime çıktı, minibüs şoförü valiye dezenfektan ikram etti

Karacabey’in geleceğine 2 önemli yatırım

Karacabey’in geleceğine 2 önemli yatırım

17 Eylül Stadı yeni sezona hazırlanıyor

17 Eylül Stadı yeni sezona hazırlanıyor

Tatilciler Erdek’i çöplüğe çevirdi

Tatilciler Erdek’i çöplüğe çevirdi

Balıkesir Namaz Vakitleri 6 Ağustos Perşembe

İmsak
04:27
Sabah
06:05
Öğle
13:19
İkindi
17:10
Akşam
20:23
Yatsı
21:55

Balıkesir Nöbetçi Eczaneler 6 Ağustos Perşembe

Ebru Eczanesi
Merkez
Huzur Eczanesi
Merkez
Sıhhat Eczanesi
Merkez
Aslı Eczanesi
Ayvalik
Güler Eczanesi
Ayvalik
Zeytin Eczanesi
Ayvalik
Oya Eczanesi
Bandirma
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri

2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri

Büyükşehir’den ‘koca çınarlara’ moral

Büyükşehir’den ‘koca çınarlara’ moral

İşte evde vakit geçirmenin en keyifli yolu

İşte evde vakit geçirmenin en keyifli yolu

Rektör Özdemir Susurluk MYO’da incelemelerde bulundu

Rektör Özdemir Susurluk MYO’da incelemelerde bulundu

Tarım arazisi kül oldu

Tarım arazisi kül oldu

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.