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Erdek’te kurban kesim kuralları belli oldu

BALIKESİR HABERLERİ  | 29.07.2020 12:47 | Son Güncelleme

Erdek İlçe Kurban Hizmetleri Komisyonu yaptığı toplantı ile kurban kesim yerini Erdek Mezbahası olarak belirledi.Erdek İlçe Kurban Hizmetleri Komisyonu toplandı.

Erdek İlçe Kurban Hizmetleri Komisyonu yaptığı toplantı ile kurban kesim yerini Erdek Mezbahası olarak belirledi.
Erdek İlçe Kurban Hizmetleri Komisyonu toplandı. Toplantıda ilçedeki kurban satış ve kesim noktaları belirlendi. Buna göre ilçe sınırları içinde kurbanlıkların Erdek Mezbahası’nda kesimi yapılabilecek. Ayrıca mobil kurban kesim yerleri de hizmete sunulacak.
Kurbanlık satışları ise sadece Erdek Tır Garaj’ında canlı yapılacak. Komisyonun aldığı karara göre; kurban kesim yeri olarak eski mezbaha ve mobil kesim yerleri ile belirlenen kurban kesim yerlerinin yanında ek çukurlar açılacak, bunun dışında ilçe merkezinde herhangi bir yerde kurban kesimine izin verilmeyecek ancak kendi bahçesi olup, çevreye zarar vermeyecek şekilde kesmek isteyen vatandaşlara müsaade edilebilecek.
Erdek İlçe Kurban Hizmetleri Komisyonu kurban kesim fiyatlarını da belirleyip açıkladı. Alınan karara göre makbuz karşılığında küçükbaş hayvanlar için 80 lira, büyükbaş hayvanlar için 400 lira ücret alınacak.
Diğer yandan Erdek Tır Garajına kurulan pazarda kurbanlıkların az olduğu, fiyatların ise bin 500 ile 2 bin 500 lira arasında değişiyor.

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