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Erdek’te liman temizliği yapıldı

BALIKESİR HABERLERİ  | 10.08.2020 09:40 | Son Güncelleme

Erdek limanında sivil toplum temsilcilerinin dalış ekipleri deniz dibinde bulunan çöpleri kıyıya çıkardılar.9 üyenin katıldığı temizlik sonunda, denizden çıkarılan atıklar arasında otomobil lastikleri, demirler, sandalyeler, masalar, şişeler, halılar dikkati çekti.

Erdek’te liman temizliği yapıldı

Erdek limanında sivil toplum temsilcilerinin dalış ekipleri deniz dibinde bulunan çöpleri kıyıya çıkardılar.
9 üyenin katıldığı temizlik sonunda, denizden çıkarılan atıklar arasında otomobil lastikleri, demirler, sandalyeler, masalar, şişeler, halılar dikkati çekti. Bandırma R. Kulübü Başkanı Serhat Akkaya, kulüp olarak dört yıldan beri bu etkinliği gerçekleştirdiklerini belirterek, “Bu çalışmamız, Volkan Oğuz’un başkanlığı döneminde yaşama geçirildi. Denizlerimizin temiz tutulması konusunda farkındalık projesini sürdürüyoruz. Tabii ki, bu bölgenin tümünü temizlemek mümkün değil. Herkes, kendi çöpüne sahip çıkarsa her yerin temiz olacağı düşüncesiyle 4 yıldır bu çalışmayı gerçekleştiriyoruz. Bu çalışmayı gelenekselleştirerek sürdürüyoruz” dedi.
Etkinlik için hazırlanan afişte ise “Suyu kirletmek, hayatı tüketmektir. Denizlerimizi temiz tutalım. Haydi, sen de harekete geç! Çok geç olmadan!” denildi.

Erdek’te liman temizliği yapıldı

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