YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Balıkesir
  4. Erdek’te maske üretimi başladı

Erdek’te maske üretimi başladı

BALIKESİR HABERLERİ  | 17.04.2020 12:44 | Son Güncelleme

Erdek’te Sahil Mahallesi Muhtarı Semra Koza Baycan’ın başkanlığında oluşturulan Erdek Kadın Dayanışma Platformu, Kovid-19 salgınıyla mücadele ve virüsün yayılmasını önleme önlemleri kapsamında maske üretimi yapıyor.Erdek Kaymakamlığı, Belediye ve İlçe Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü işbirliğinde gerçekleşen üretimde malzemeler, belediye ve hayırsever vatandaşların desteğiyle sağlanıyor.

Erdek’te Sahil Mahallesi Muhtarı Semra Koza Baycan’ın başkanlığında oluşturulan Erdek Kadın Dayanışma Platformu, Kovid-19 salgınıyla mücadele ve virüsün yayılmasını önleme önlemleri kapsamında maske üretimi yapıyor.
Erdek Kaymakamlığı, Belediye ve İlçe Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü işbirliğinde gerçekleşen üretimde malzemeler, belediye ve hayırsever vatandaşların desteğiyle sağlanıyor. Maske üretimi, Erdek İmam Hatip Lisesi binasında, Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğünden bir eğiticinin önderliğinde gerçekleşiyor. Maskeler üretildikçe Erdek ilçe merkezi ve mahallelerde vatandaşlara dağıtılacak.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNER "Taburcu oldum evi aradım! Babam eve gelme" dedi! "Taburcu oldum evi aradım! Babam eve gelme" dedi!
Tek tek kontrol edip öyle alıyorlar!Tek tek kontrol edip öyle alıyorlar!
1/

En Çok Okunan Yerel Haberler

Yalova Ziraat Odası uyardı:

Yalova Ziraat Odası uyardı:

Kaymakam Şahin tarım üreticilerini ziyaret etti

Kaymakam Şahin tarım üreticilerini ziyaret etti

Düzce'de iki ilçeye giriş ve çıkışlara sınırlandırma

Düzce'de iki ilçeye giriş ve çıkışlara sınırlandırma

Bursa’da sokağa çıkma yasağına ilişkin kararlar açıklandı

Bursa’da sokağa çıkma yasağına ilişkin kararlar açıklandı

Turkcell Superonline ev internetinin hızını katladı

Turkcell Superonline ev internetinin hızını katladı

Sokağa çıkamayan şehit dedesinin bahçesini, ekime gönüllü gençler hazırladı

Sokağa çıkamayan şehit dedesinin bahçesini, ekime gönüllü gençler hazırladı

Balıkesir Namaz Vakitleri 17 Nisan Cuma

İmsak
04:51
Sabah
06:21
Öğle
13:13
İkindi
16:56
Akşam
19:55
Yatsı
21:19

Balıkesir Nöbetçi Eczaneler17 Nisan Cuma

Kaya Eczanesi
Merkez
Kemal Kıymaz Eczanesi
Merkez
Tiritoğlu Eczanesi
Merkez
Deniz Eczanesi
Ayvalik
Güler Eczanesi
Ayvalik
Yaşar Eczanesi
Ayvalik
Defne Eczanesi
Bandirma
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Balıkesir'de minibüs ile otomobil çarpıştı: 5 yaralı

Balıkesir'de minibüs ile otomobil çarpıştı: 5 yaralı

Kaymakam Öner, Pazar denetledi

Kaymakam Öner, Pazar denetledi

Balıkesir Valiliğince seyahat kısıtlamasıyla ilgili yeni önlem alındı

Balıkesir Valiliğince seyahat kısıtlamasıyla ilgili yeni önlem alındı

Tek tek kontrol edip öyle alıyorlar!

Tek tek kontrol edip öyle alıyorlar!

Burhaniye’deki Engelliler Okulu Tamamlanıyor

Burhaniye’deki Engelliler Okulu Tamamlanıyor

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.