YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Balıkesir
  4. Erdek’te motosiklet sürücülerine denetim

Erdek’te motosiklet sürücülerine denetim

04.02.2021 12:10 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et
Erdek’te motosiklet sürücülerine denetim

Erdek İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik ekipleri, ilçede motosiklet sürücülerine yönelik denetim yaptı.Erdek’te kullanılan çalıntı, plakasız ve ruhsatsız motosikletler, halkın huzur ve güvenliğini tehdit etmesi sebebiyle şikayet konusu oluyordu.

Erdek İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik ekipleri, ilçede motosiklet sürücülerine yönelik denetim yaptı.
Erdek’te kullanılan çalıntı, plakasız ve ruhsatsız motosikletler, halkın huzur ve güvenliğini tehdit etmesi sebebiyle şikayet konusu oluyordu. Erdek İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı trafik ekipleri patlak egzoz ve aşırı hızla Erdek sokaklarında tur atan motosikletliler için düğmeye bastı.
Yapılan denetimlerde, trafik tescil belgesi bulunmayan, sürücü belgesi olmayan, sigortasız ve seyir halinde kask takmayan sürücülere çeşitli cezai işlem uygulandı. Emniyet Müdürlüğü Trafik ekipleri, huzurlu ve güvenli bir kent trafiği için devam eden uygulamaların önümüzdeki günlerde artarak devam edeceğini açıkladı.

Erdek’te motosiklet sürücülerine denetim

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Onun bağımlılığı başka! Günde 10 litre içiyor Onun bağımlılığı başka! Günde 10 litre içiyor
Tek tek kontrol edip öyle alıyorlar!Tek tek kontrol edip öyle alıyorlar!

Balıkesir Namaz Vakitleri 4 Şubat Perşembe

İmsak
06:42
Sabah
08:07
Öğle
13:27
İkindi
16:13
Akşam
18:38
Yatsı
19:58

Balıkesir Nöbetçi Eczaneler 4 Şubat Perşembe

Akdeniz Eczanesi
Merkez
Dedebaş Eczanesi
Merkez
Özenç Eczanesi
Merkez
Akın Eczanesi
Ayvalik
Bağış Eczanesi
Ayvalik
Bilge Eczanesi
Ayvalik
Acungan Eczanesi
Bandirma
Tümünü Göster
Balıkesir ECZANELER
Balıkesir ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Merakla beklenen telefon tanıtıldı! İşte fiyatı

Merakla beklenen telefon tanıtıldı! İşte fiyatı

Muhtarlardan büyükşehir ve MASKİ’ye teşekkür

Muhtarlardan büyükşehir ve MASKİ’ye teşekkür

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Yunusemre’de yağış seferberliği

Yunusemre’de yağış seferberliği

AVM’de uzun kuyruklar oluştu, sosyal mesafe unutuldu

AVM’de uzun kuyruklar oluştu, sosyal mesafe unutuldu

Yeni Malatyaspor, Göztepe maçının hazırlıklarını sürdürdü

Yeni Malatyaspor, Göztepe maçının hazırlıklarını sürdürdü

Diğer Haberler

Balıkesir Büyükşehir’in rakibi Anadolu Basket

Balıkesir Büyükşehir’in rakibi Anadolu Basket

Gönen’de trafik kazası; 1 yaralı

Gönen’de trafik kazası; 1 yaralı

Balıkesir’in nüfusu 1 milyon 240 bin oldu

Balıkesir’in nüfusu 1 milyon 240 bin oldu

Balıkesir’de 12 şahsa uyuşturucu operasyonu

Balıkesir’de 12 şahsa uyuşturucu operasyonu

Balıkesir’de 12 şahsa uyuşturucu operasyonu

Balıkesir’de 12 şahsa uyuşturucu operasyonu

Balıkesir’de 20 aranan şahıs yakalandı

Balıkesir’de 20 aranan şahıs yakalandı

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.