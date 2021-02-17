Erdek’te ‘Okulum Temiz’ belgeleri dağıtıldı

Erdek İlçesi’nde eğitim kurumlarında hijyen şartlarının geliştirilmesi, enfeksiyon önleme ve kontrol süreçlerinin tutarlı, geçerli, güvenilir, tarafsız bir anlayışla sürdürülmesi amacıyla başlatılan ’Okulum Temiz’ belgelendirme programı kapsamında yapılan çalışmaları başarıyla tamamlayan okullara belgeleri verildi.

Söz konusu çalışma kapsamında Erdek’te, pandemi koşullarında gerekli kriterleri yerine getirerek belge almaya hak kazanan 16 okulun belgeleri okul yöneticilerine teslim edildi. Öğretmenevi Toplantı Salonu’nda düzenlenen sade bir törenle, okul yöneticilerine belgeleri takdim eden Erdek İlçe Milli Eğitim Müdürü Erbil Camgöz, okulların açılması ve bundan sonraki süreçte eğitim kurumlarında hijyen ve enfeksiyon konularında gerekli çalışmaların yapılması açısından önemli olduğuna değindi.

Eğitim Kurumlarında Hijyen Şartlarının Geliştirilmesi ve Enfeksiyon Önleme Kılavuzu kapsamında yapılan çalışmanın ilçemizde de titizlikle sürdüğünü belirten Camgöz, "İlçemizde bulunan 21 okulumuz ve kurumumuz arasından 16 okulumuz ‘Okulum Temiz’ belgesini almayı hak etti. ‘Okulum Temiz’ belgesi değerlendirme süreci devam eden 5 okul ve kurum için çalışmalar sürmekte olup en kısa sürede onlarında bu belgeyi almaları sağlanacaktır” dedi.

