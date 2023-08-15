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Erdek’te otomobil ile motosiklet çarpıştı: 1 yaralı

15.08.2023 14:43 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Balıkesir’in Erdek ilçesinde otomobil ile motosikletin karıştığı kazada motosiklet sürücüsü yaralandı, araçlarda maddi hasar meydana geldi.

Erdek’te otomobil ile motosiklet çarpıştı: 1 yaralı

Edinilen bilgiye göre, kaza Erdek girişi kavşağında meydana geldi. Bandırma istikametinden gelen Yiğit Taşkın idaresindeki 10 E 6704 plakalı otomobil ile Erdek istikametinden gelen Şener Topaloğlu yönetimindeki 10 ADK 012 plakalı motosiklet çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle motosikletten düşen Topaloğlu kazada yaralandı. Olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri tarafından Bandırma Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılan yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kaza olan kavşakta buna benzer kazaların sık sık yaşandığından yakınan vatandaşlar, bu kavşağın adı ’ölüm kavşağı’na çıkmadan, trafik lambaları (sinyalizasyon ışıkları) konulması gerektiğini bir kez daha dile getirip tepkilerini ortaya koydular.


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