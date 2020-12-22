Erdek’te özel oto yandı

Balıkesir’in Erdek ilçesinde seyir halinde yanan otomobil itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Erdek’ten Bandırma’ya gitmekte olan Abdullah G. yönetiminde 10 AR 483 plakalı özel otomobil, şehir mezarlığı yakınlarında motor kısmından alev aldı. Hareket halindeki otomobilini durduran sürücü Abdullah G., araçtan çıkarak itfaiyeye ve polise haber verdi. Olay yerine gelen polis güvenlik önlemi alırken, yangına kısa sürede müdahale eden Balıkesir Büyükşehir İtfaiyesi Erdek Grup amirliğine bağlı ekipler otomobile köpük sıkılarak yangın büyümeden söndürüldü. Yanan araç ise kullanılamaz hâle geldi.

