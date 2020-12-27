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Erdek’te sokağa çıkma kısıtlaması sakin geçti

BALIKESİR HABERLERİ  | 27.12.2020 19:51 | Son Güncelleme

Sokağa çıkma kısıtlaması kapsamında Erdek’te meydan, cadde, sokak ve kontrol noktalarında denetimler aralıksız devam etti.56 saatlik sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle Erdek’te meydan, cadde ve sokaklarda sessizlik hakim oldu.

Sokağa çıkma kısıtlaması kapsamında Erdek’te meydan, cadde, sokak ve kontrol noktalarında denetimler aralıksız devam etti.
56 saatlik sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle Erdek’te meydan, cadde ve sokaklarda sessizlik hakim oldu. Kısıtlama doğrultusunda ana caddeler başta olmak üzere, tüm noktalarda denetim yapan polis ekipleri, araçlarıyla seyahat eden vatandaşların izin belgelerini tek tek kontrol etti, maske ve araç içi mesafe kurallarına uyulup uyulmadığını denetledi. Kısıtlamadan muaf olmadığı halde dışarıda olduğu tespit edilenler hakkında adli ve idari işlem yapıldı. Yaya devriye ekipleri ise işyeri sahiplerini ve vatandaşları kısıtlama kurallarına ilişkin uyardı. Vatandaşların yaya olarak geldikleri en yakın işyerlerinden ihtiyaçlarını aldıkları, ilçe genelinde sokağa çıkma kısıtlamasına büyük oranda uyulduğu gözlendi.
Diğer yandan, kısıtlamadan muaf olan zeytin hasadında çalışanlar, çalışmalarını aksatmadan yürütürken, toplanan ürünlerin Erdek Zeytin Tarım Satış Kooperatifi’nin alım merkezlerine teslimatı aksatılmaksızın devam etti.

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Tek tek kontrol edip öyle alıyorlar!Tek tek kontrol edip öyle alıyorlar!
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