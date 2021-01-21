YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Balıkesir
  4. Erdek’te tablet bilgisayar dağıtımı sürüyor

Erdek’te tablet bilgisayar dağıtımı sürüyor

21.01.2021 17:50 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et
Erdek’te tablet bilgisayar dağıtımı sürüyor

Erdek’te, ihtiyaç sahibi öğrencilere tablet bilgisayar dağımı sürüyor.

Erdek’te, ihtiyaç sahibi öğrencilere tablet bilgisayar dağımı sürüyor. Bu kapsamda 17 öğrenciye tablet bilgisayar dağıtıldı.
Milli Eğitim Müdürlüğü yetkilileri ise, sosyal-ekonomik koşulları nedeniyle uzaktan eğitime devam edemeyen 17 öğrencinin öğrenim gördüğü okullara tabletlerini teslim etti.
Erdek İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada, elverişsiz sosyo-ekonomik koşulları nedeniyle uzaktan eğitime devam edemeyen öğrencilere uzaktan eğitim imkanı sağlamak için Milli Eğitim Bakanlığı’nca Fatih Projesi kapsamında tedarik edilen tablet bilgisayar set dağıtımının ikinci etabının gerçekleştirildiğini bildirildi.
Erdek İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü’ne ilk etapta 10 tablet bilgisayar gönderildiğini hatırlatan yetkililer, “Bu tabletler EBA’ya ulaşmakta güçlük çeken 10 öğrencimize ulaştırılmıştı. Öğrencilerine dağıtılmak üzere hazırlanan ikinci etap tablet bilgisayarlar 17 öğrencimize verilmek üzere okul müdürlerine teslim edilmiştir. Bugüne kadar toplam 27 tablet bilgisayar öğrencilerimize ulaştırılmıştır” dedi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Kaza yapan alkollü sürücüden muhabirlere: Siz kimsiniz ben, sizi görmüyorum Kaza yapan alkollü sürücüden muhabirlere: Siz kimsiniz ben, sizi görmüyorum
Tek tek kontrol edip öyle alıyorlar!Tek tek kontrol edip öyle alıyorlar!

Balıkesir Namaz Vakitleri 21 Ocak Perşembe

İmsak
06:51
Sabah
08:18
Öğle
13:25
İkindi
15:59
Akşam
18:22
Yatsı
19:44

Balıkesir Nöbetçi Eczaneler21 Ocak Perşembe

Caner Eczanesi
Merkez
Müderris Eczanesi
Merkez
Palabıyık Eczanesi
Merkez
Aysun Eczanesi
Ayvalik
Deniz Eczanesi
Ayvalik
Gültekin Eczanesi
Ayvalik
Defne Eczanesi
Bandirma
Tümünü Göster
Balıkesir ECZANELER
Balıkesir ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Merakla beklenen telefon tanıtıldı! İşte fiyatı

Merakla beklenen telefon tanıtıldı! İşte fiyatı

Abdülkadir Ömür'den Trabzonspor'a kötü haber

Abdülkadir Ömür'den Trabzonspor'a kötü haber

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Kayserispor Kulübü Basın Sözcüsü Tokgöz: "En güzel günler şimdi başlıyor"

Kayserispor Kulübü Basın Sözcüsü Tokgöz: "En güzel günler şimdi başlıyor"

Futbol: Süper Lig

Futbol: Süper Lig

Yılport Samsunspor, Jugurtha Hamroun'u kadrosuna kattı

Yılport Samsunspor, Jugurtha Hamroun'u kadrosuna kattı

Diğer Haberler

Manyaslı süt üreticisi dertli

Manyaslı süt üreticisi dertli

Burhaniye’de bir evin kazan dairesinde çıkan yangın korkuttu

Burhaniye’de bir evin kazan dairesinde çıkan yangın korkuttu

Burhaniye’de araç filosu yenileniyor

Burhaniye’de araç filosu yenileniyor

Gömeç’te MHP üye sayısını arttırmak için harekete geçti

Gömeç’te MHP üye sayısını arttırmak için harekete geçti

Burhaniye’de hijyen kursları ağırlık kazandı

Burhaniye’de hijyen kursları ağırlık kazandı

Balıkesir’de polis 16 aranan şahsı yakaladı

Balıkesir’de polis 16 aranan şahsı yakaladı

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.