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Erdek’te tarihi eser operasyonu

BALIKESİR HABERLERİ  | 15.03.2020 16:31 | Son Güncelleme

Balıkesir’in Erdek ilçesinde jandarmanın düzenlelediği tarihi eser kaçakçılığı operasyonunda bir şüpheli gözaltına alındıErdek’te tarihi eser operasyonunda bir şüpheli yakalandıBalıkesir’in Erdek ilçesinde tarihi eser operasyonunda bir şüpheli yakalandı.

Erdek’te tarihi eser operasyonu

Balıkesir’in Erdek ilçesinde jandarmanın düzenlelediği tarihi eser kaçakçılığı operasyonunda bir şüpheli gözaltına alındı
Erdek’te tarihi eser operasyonunda bir şüpheli yakalandı
Balıkesir’in Erdek ilçesinde tarihi eser operasyonunda bir şüpheli yakalandı. Erdek ilçesinde düzenlenen tarihi eser kaçakçılığı operasyonunda bir şüpheli gözaltına alındı. F.Ö.’ nün tarihi eser kaçakçılığı yaptığı iddiası üzerine çalışma başlatan jandarma ekipleri, bu kişinin evinde yaptıkları aramalarda 515 sikke, 915 parça tarihi eser niteliğinde metal ve taş parçaları, 813 metal obje, 1 dedektör, üç kazı malzemesi, altın ve metal aramalarında kullanılan 2 bakır çubuk ele geçirildi. Gözaltına alınan F.Ö. adlı şüpheli hakkında yasal işlem başlatıldı.

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