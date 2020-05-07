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Erdek’te tarımın önemi ortaya çıktı

BALIKESİR HABERLERİ  | 07.05.2020 12:03 | Son Güncelleme

Erdek Ziraat Odası Başkanı Haluk Özgör, içinde bulunduğumuz korona virüs salgınında tarım sektörünün öneminin ortaya çıkardığını belirtti.Erdek ve Kapıdağ’da bu yıl zeytin ve tarım ürünleri rekoltesinin yüksek olmasını beklediklerini vurgulayan Özgör, şunları söyledi: “Ülkeler için tarım sektörü çok önemli.

Erdek’te tarımın önemi ortaya çıktı

Erdek Ziraat Odası Başkanı Haluk Özgör, içinde bulunduğumuz korona virüs salgınında tarım sektörünün öneminin ortaya çıkardığını belirtti.
Erdek ve Kapıdağ’da bu yıl zeytin ve tarım ürünleri rekoltesinin yüksek olmasını beklediklerini vurgulayan Özgör, şunları söyledi: “Ülkeler için tarım sektörü çok önemli. Erdek’te, içinde bulunduğumuz şu günlerde sektörün içindeki birçok vatandaşımızın, evlerinde oturmak yerine bahçelerine giderek tarım ile uğraştıklarını görüyoruz. Bu da bizi çok umutlandırıyor. Biz de kurum olarak üreticiye her çeşit desteği veriyoruz” dedi.

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