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Erdek’te ‘Yasak tür ve balık boyu” denetimi

BALIKESİR HABERLERİ  | 02.10.2020 19:52 | Son Güncelleme

Marmara Denizi’nde avlanan balıkçı teknelerine Erdek’te yetkililerce denetim gerçekleştirildi.Erdek İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, Marmara Denizi’nde avlanan Erdek merkez ve bağlı kırsal mahalle iskelelerine geri dönen balıkçı teknelerinde inceleme yaptı.

Marmara Denizi’nde avlanan balıkçı teknelerine Erdek’te yetkililerce denetim gerçekleştirildi.
Erdek İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, Marmara Denizi’nde avlanan Erdek merkez ve bağlı kırsal mahalle iskelelerine geri dönen balıkçı teknelerinde inceleme yaptı. Teknelerin ve çalışanların evrakını inceleyen ekipler, yasaklı tür yanı sıra balık boylarını da tek tek ölçerek avlanmanın yasal koşullara uygunluğunu kontrol etti.
Bu tür çalışmaların devam edeceğini söyleyen yetkililer, "Bu denetimin amacı caydırıcılık ve denizlerimizde bulunan balık stoklarının üzerindeki baskıyı azaltmak. Sürdürülebilir avcılıktaki amacımız çocuklarımızın da yiyebileceği avlayabileceği balık bırakmak. Önceki nesillerin bize bıraktığı gibi biz de sonraki nesillere bırakalım ki onların çocukları, torunları da bu mesleği sürdürebilsinler. Yaptığımız denetimler bir nevi de onları korumaktır. Sürdürülebilir balıkçılığı sağlarsak hem tüketiciyi hem balıkçıları korumuş oluruz. Amacımız sürdürülebilir balıkçılığı sağlamak" ifadelerini kullandı.

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