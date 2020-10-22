YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Balıkesir
  4. Erdek’te zeytin alımları başlıyor

Erdek’te zeytin alımları başlıyor

BALIKESİR HABERLERİ  | 22.10.2020 13:23 | Son Güncelleme

Marmarabirlik Erdek Zeytin Tarım Satış Kooperatifi’nden yapılan açıklamaya göre; zeytin ürün alım kampanyası 26 Ekim Pazartesi günü başlanacağı açıklandı.15 Eylül günü başlayan rekolte bildiriminin, 16 Ekim tarihinde sona erdiğini hatırlatan Erdek Zeytin Tarım Satış Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Abdullah Şenol, “Rekolte beyan verme döneminde 4 bin 450 ortaktan 4 bin 252 ortağımız 10 milyon 200 bin kilo ürün teslim beyanında bulundu.

Erdek’te zeytin alımları başlıyor

Marmarabirlik Erdek Zeytin Tarım Satış Kooperatifi’nden yapılan açıklamaya göre; zeytin ürün alım kampanyası 26 Ekim Pazartesi günü başlanacağı açıklandı.
15 Eylül günü başlayan rekolte bildiriminin, 16 Ekim tarihinde sona erdiğini hatırlatan Erdek Zeytin Tarım Satış Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Abdullah Şenol, “Rekolte beyan verme döneminde 4 bin 450 ortaktan 4 bin 252 ortağımız 10 milyon 200 bin kilo ürün teslim beyanında bulundu. Bu yıl zeytin sineği hastalığı bazı bölgelerimizde zeytin ürününe zarar verdi. Bu nedenle zeytin ürünlerinde sinek vuruğu olan müstahsilimiz mahsulünü iyice seçtikten sonra zeytin alım yerlerine getirsinler” dedi.
Müstahsilin alın terinin emeğe dönüştüğü bu dönemde de zeytin üreticilerinin Marmarabirlik tarafından açıklanan ürün alım fiyatlarından müstahsilin genel olarak memnun olduğunu söyleyen Şenol, müstahsilin Covid-19 tedbirlerini dikkate alarak maske, mesafe ve hijyen kurallarına titizlikle uymalarını istedi. Başkan Şenol, ürün alım kampanyasının Marmarabirlik ile tüm zeytin üreticilerine hayırlı, bereketli ve kazançlı olması dileğinde bulundu.

Erdek’te zeytin alımları başlıyor

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER Skandal iddia! İngiliz gençler Para kazanmak için... Skandal iddia! İngiliz gençler Para kazanmak için...
Binlerce yıllık tarih yağmurla gün yüzüne çıktı!Binlerce yıllık tarih yağmurla gün yüzüne çıktı!
En Çok Okunan Yerel Haberler
Uluslararası ISIF Fuarı’na GAÜN damgası
Uluslararası ISIF Fuarı’na GAÜN damgası
(özel) 97 yaşında kazada öldü
(özel) 97 yaşında kazada öldü
Amedspor, deplasman galibiyeti özlemine son verdi
Amedspor, deplasman galibiyeti özlemine son verdi
Başkan Eroğlu: "Elimizi taşın altına koyduk"
Başkan Eroğlu: "Elimizi taşın altına koyduk"
Sapunaru’dan kötü haber
Sapunaru’dan kötü haber
Sokaklar parke taşlarıyla kaplanıyor
Sokaklar parke taşlarıyla kaplanıyor

Balıkesir Namaz Vakitleri 22 Ekim Perşembe

İmsak
05:56
Sabah
07:19
Öğle
12:58
İkindi
15:58
Akşam
18:27
Yatsı
19:45

Balıkesir Nöbetçi Eczaneler22 Ekim Perşembe

Barış Eczanesi
Merkez
Müderris Eczanesi
Merkez
Yeşilli Eczanesi
Merkez
Bilge Eczanesi
Ayvalik
Büyük Eczanesi
Ayvalik
Deniz Eczanesi
Ayvalik
Bilgi Eczanesi
Bandirma
Tümünü Göster
İlginizi Çekebilir
El dezenfektanı satın alırken bilinmesi gerekenler
El dezenfektanı satın alırken bilinmesi gerekenler
Bandırma’da faturasız etil alkol ele geçirildi
Bandırma’da faturasız etil alkol ele geçirildi
Yaz lastikleri ve fiyatları
Yaz lastikleri ve fiyatları
Balıkesirli Özkan Kef İlk Single’ını Yayınladı
Balıkesirli Özkan Kef İlk Single’ını Yayınladı
Nöbetten çıkan doktor şarampole uçtu
Nöbetten çıkan doktor şarampole uçtu
Kamyon şaha kalktı
Kamyon şaha kalktı
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.