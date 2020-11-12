YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Balıkesir
  4. Erdek’te zeytin yevmiyeleri belirlendi

Erdek’te zeytin yevmiyeleri belirlendi

BALIKESİR HABERLERİ  | 12.11.2020 15:32 | Son Güncelleme

Erdek Ziraat Odası, 2020-2021 sezonu zeytin toplama işçi ücretlerini günlük 80 ila 140 lira olarak belirledi.Ziraat Odası, bu yılki zeytin hasat mevsimine ait zeytin toplama işçilik günlük yevmiye miktarlarını belirledi.Ziraat Odası Başkanı Haluk Özgör tarafından yapılan açıklamada, “2020/2021 zeytin hasat dönemine girdiğimiz şu günlerde zeytin üreticisinin yoğun isteği üzerine çalışan kadın ve erkek yevmiyeleri konusunda yapılan piyasa araştırmasında hasat döneminde meralar iş günü fazla olan üreticiler kadın 80 lira, erkek 120 lira, tarak kullanan erkek 130 lira, büyük makine kullanan 140 lira, gece seçmesi 4 saat kadın 40 lira olarak belirlenmiştir” ifadelerine yer verildi.Zeytin hasat çalışmalarının korona virüs tedbirleri kapsamında maske, sosyal mesafe ve hijyen kurallarına uyularak yürütülmesi gerektiğine dikkat çeken Erdek Ziraat Odası Başkanı Haluk Özgör, “2020/2021 hasat dönemi tüm üreticilerimize hayırlı ve uğurlu olsun” diyerek sözlerine ekledi.

Erdek’te zeytin yevmiyeleri belirlendi

Erdek Ziraat Odası, 2020-2021 sezonu zeytin toplama işçi ücretlerini günlük 80 ila 140 lira olarak belirledi.
Ziraat Odası, bu yılki zeytin hasat mevsimine ait zeytin toplama işçilik günlük yevmiye miktarlarını belirledi.
Ziraat Odası Başkanı Haluk Özgör tarafından yapılan açıklamada, “2020/2021 zeytin hasat dönemine girdiğimiz şu günlerde zeytin üreticisinin yoğun isteği üzerine çalışan kadın ve erkek yevmiyeleri konusunda yapılan piyasa araştırmasında hasat döneminde meralar iş günü fazla olan üreticiler kadın 80 lira, erkek 120 lira, tarak kullanan erkek 130 lira, büyük makine kullanan 140 lira, gece seçmesi 4 saat kadın 40 lira olarak belirlenmiştir” ifadelerine yer verildi.
Zeytin hasat çalışmalarının korona virüs tedbirleri kapsamında maske, sosyal mesafe ve hijyen kurallarına uyularak yürütülmesi gerektiğine dikkat çeken Erdek Ziraat Odası Başkanı Haluk Özgör, “2020/2021 hasat dönemi tüm üreticilerimize hayırlı ve uğurlu olsun” diyerek sözlerine ekledi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER 'Üzerimde 'seneye de giyerim' önlüğümle' Onu tanıyabildiniz mi? 'Üzerimde 'seneye de giyerim' önlüğümle' Onu tanıyabildiniz mi?
Binlerce yıllık tarih yağmurla gün yüzüne çıktı!Binlerce yıllık tarih yağmurla gün yüzüne çıktı!

Balıkesir Namaz Vakitleri 12 Kasım Perşembe

İmsak
06:17
Sabah
07:42
Öğle
12:58
İkindi
15:39
Akşam
18:03
Yatsı
19:23

Balıkesir Nöbetçi Eczaneler12 Kasım Perşembe

Balkan Eczanesi
Merkez
Denizler Eczanesi
Merkez
Ulu Eczanesi
Merkez
Aysun Eczanesi
Ayvalik
Yeni Erol Eczanesi
Ayvalik
Yorgun Eczanesi
Ayvalik
Atmaca Eczanesi
Bandirma
Tümünü Göster
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.