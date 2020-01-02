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  4. Erdek’te zeytinin, yağa dönüşüm yolculuğu

Erdek’te zeytinin, yağa dönüşüm yolculuğu

BALIKESİR HABERLERİ  | 02.01.2020 17:44 | Son Güncelleme

Türkiye’nin en önemli zeytinyağı üretim merkezlerinden biri olan Erdek’te zeytin hasadının hemen ardından toplanan zeytinler, zeytinyağı sıkımı için fabrikalarda işlenmeye devam ediyor.Erdek’te zeytin bahçelerinde başlayan hasat telaşı, zeytinlerin toplanıp yağa dönüştürülmek üzere fabrikalara götürülme süreciyle devam ediyor.

Türkiye’nin en önemli zeytinyağı üretim merkezlerinden biri olan Erdek’te zeytin hasadının hemen ardından toplanan zeytinler, zeytinyağı sıkımı için fabrikalarda işlenmeye devam ediyor.
Erdek’te zeytin bahçelerinde başlayan hasat telaşı, zeytinlerin toplanıp yağa dönüştürülmek üzere fabrikalara götürülme süreciyle devam ediyor. Büyük zahmetlerle toplanan zeytinler, önce yapraklarından, toz ve topraktan arındırılıyor ve daha sonra da kasalara yerleştirilerek fabrikalara götürülüyor. Yağhanelere getirilen ve havuzlarda yapraklarından ve yabanî otlardan ayrılıp yıkanan zeytinler, böylece toz, kir ve ilaç kalıntılarından arındırılıyor. Daha sonra kırma ve ezme işlemlerine tabi tutulan zeytin, hamur kıvamına getiriliyor. Ardından yoğrulma ünitesine alınan bu hamur presleniyor ve yıkanıyor. Bu işlem sırasında, ürünün kara suyu ve hamur, birbirinden ayrılarak yağ ortaya çıkıyor. Elde edilen zeytin yağı filtre edilerek içerisindeki partiküller tekrar ayrıştırılarak süzülüyor. Zeytin yağı bu işlemden sonra pamuk filtrelerden geçirilerek krom tanklara alınıp şişelenmeye hazır hale getiriliyor. Yağdan geriye kalan "pirina" ise tekrar öğütülüp sanayide çeşitli alanlarda kullanılıyor.
Erdek’te toplam 16 adet İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü denetiminde zeytin yağı fabrikası bulunuyor. İşletme sahipleri bu sene zeytin yağı sezonunun Erdek’te hareketli geçtiğini, üreticinin zeytinini yağış olmadığı için küçük ve sıkı kalması sebebiyle zeytin yağı olarak işlediğini dile getirildi.

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