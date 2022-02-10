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Erdek'ten Marmara Adası'na 45 dakikada ulaşım sağlayan feribot seferleri başladı

10.02.2022 11:39 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Erdek'ten Marmara Adası'na 45 dakikada ulaşım sağlayan feribot seferleri başladı

BALIKESİR (AA) - Balıkesir'in Erdek ilçesinden Marmara Adası'na 45 dakikada ulaşım hizmeti sunacak feribot seferleri başladı.

GESTAŞ Deniz Ulaşım AŞ'ye bağlı "Bayramiç" isimli feribotun hizmete alınması amacıyla ana karada yer alan Narlı Mahallesi'ndeki iskelede tören düzenlendi.

Balıkesir Valisi Hasan Şıldak, törende yaptığı konuşmada, seferlerin hem Erdek ile Marmara ve Paşalimanı adalarında yaşayanlara hem de bu bölgelerin ziyaretçilerine hayırlı olmasını diledi.

Bu girişimin, turizmin canlanmasına da katkı sağlayacağını vurgulayan Şıldak, "Hep birlikte daha güzel hizmetlerin sunulması noktasında milletvekillerimizin değerli katkılarıyla, bu bölgedeki çalışmaların Büyükşehir Belediyemizin destekleriyle çok daha yükseldiğini, çok daha ileriye gittiğini göreceğiz." dedi.

Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz da seferlerin Erdek ve adalara hayırlı olması temennisinde bulundu.

Marmara Belediye Başkanı Süleyman Aksoy ise bu hizmetin, ilçeleri için büyük katkı sunacağını ifade etti.

Adaları hiçbir zaman mahrumiyet bölgesi olarak görmediklerini anlatan Aksoy, "Bu ulaşım sorununu ortadan kaldırmaya söz verdik ve nihayet hep beraber başardık. Süreçte önemli katkıları olan Balıkesir Valimize, Çanakkale Valimize, Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanımıza, GESTAŞ Genel Müdürümüze herkese çok teşekkür ediyorum. Rabbim 'Bayramiç' gemimize, kazasız, belasız seyirler nasip etsin inşallah." diye konuştu.

Konuşmaların ardından Vali Şıldak, GESTAŞ Genel Müdürü Mahir Sevinç'e plaket verdi.

Törene, AK Parti Balıkesir milletvekilleri Pakize Mutlu Aydemir ve Belgin Uygur, İl Emniyet Müdürü Hasan Onar, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Tarık Hekimoğlu, kurum amirleri ve vatandaşlar katıldı.

Feribot seferleri her gün Narlı Mahallesi'nden Marmara Adası'na 08.00 ve 15.00, Marmara Adası'ndan Narlı'ya 11.30 ve 17.30 saatlerinde yapılacak.

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