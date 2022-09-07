Erdemir Çelik ve Yaşam Heykel Yarışması Sergisi internette de ziyarete açıldı

İSTANBUL (AA) - Erdemir'in katkılarıyla bu yıl yedincisi düzenlenen Çelik ve Yaşam Heykel Yarışmasında dereceye giren eserlerden oluşan serginin çevrimiçi versiyonu sanatseverlerin ziyaretine açıldı.

Erdemir'den yapılan açıklamaya göre, Türkiye'nin en büyük yassı çelik üreticisi Erdemir'in, heykel alanındaki genç yetenekleri desteklemek ve çeliğin yaşamdaki yerine sanat aracılığıyla dikkati çekmek amacıyla Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi ile birlikte düzenlediği Erdemir Çelik ve Yaşam Heykel Yarışması'nda dereceye giren eserlerden oluşan sergisi, çevrim içi ortamda da ziyaret edilebilecek.

Bu yıl "Dönüşüm" temasıyla 7'ncisi gerçekleştirilen ve 11 üniversiteden 197 öğrencinin başvurduğu yarışmada, jüri değerlendirmesi sonucu 23 eser ödüle layık görülürken, 31 eser sergilenmeye değer bulunmuştu. Eserler geçen haziran ayında İstanbul'daki Tophane-i Amire Kültür ve Sanat Merkezi'nde sergilenmişti.

Yarışmada Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi öğrencilerinden Ömer Kasımoğlu "Self Sabotage" adlı eseriyle birincilik ödülünü alırken, aynı üniversiteden Muzaffer Tuncer "The Conversion" eseriyle ikinci, Anadolu Üniversitesi öğrencilerinden Aziz Sargın ise "İsimsiz" eseriyle üçüncü olmuştu.

Yarışmanın birincisine 20 bin TL, ikincisine 15 bin TL, üçüncüsüne ise 10 bin TL ödül verilmiş, mansiyon sahipleri 5 bin TL, "Jüri Özel Ödülü" ve "Erdemir Özel Ödülü" sahipleri ise 4 bin TL ödüle layık görülmüştü.

Erdemir Çelik ve Yaşam Heykel Yarışması Sergisi'nin çevrim içi versiyonu 5 Eylül itibarıyla https://www.erdemir.com.tr/7-celik-ve-yasam-sergisi/ adresinde ziyarete açıldı.

Siteyi ziyaret edenler, Tophane-i Amire Kültür ve Sanat Merkezi'nde açılan sergiyi çevrimiçi ortamda gezip eserler ve sanatçıları hakkında bilgi alabilecek.

