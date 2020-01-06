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  4. Erdemir İlkokulu öğrencileri yerli malı haftasında kamu spotu hazırladı

Erdemir İlkokulu öğrencileri yerli malı haftasında kamu spotu hazırladı

ZONGULDAK HABERLERİ  | 06.01.2020 18:11 | Son Güncelleme

Zonguldak’ın Ereğli ilçesinde Erdemir İlkokulu 2-A sınıfı öğrencileri yerli malı haftasında yerli üretim ve ürünlere dikkat çekmek amacıyla “Yüzde 100 Türkiye, yatırımımız iyiliğe” sloganıyla kamu spotu hazırladı.Kdz.

Zonguldak’ın Ereğli ilçesinde Erdemir İlkokulu 2-A sınıfı öğrencileri yerli malı haftasında yerli üretim ve ürünlere dikkat çekmek amacıyla “Yüzde 100 Türkiye, yatırımımız iyiliğe” sloganıyla kamu spotu hazırladı.
Kdz. Ereğli ilçesinde faaliyet gösteren Erdemir İlkokulu 2-A sınıfı öğrencileri öğretmenleri Yeşim Çiftçi’nin koordinesinde e-twining projesi kapsamında “Yüzde 100 Türkiye, yatırımımız iyiliğe” sloganıyla 5 dakika 47 saniyelik bir video ile kamu spotu çekti. Video çekimlerine Zonguldak’ta ki bazı ilçe ve beldelerdeki okulların öğrencileri de destek verdi. Hazırlanan kamu spotu ile tutum, yatırım ve Türk Malları kavramlarına başka açılardan bakmayı ve toplumu bilinçlendirerek farkındalık oluşturmayı amaçladıklarını dile getiren öğrenciler geleceğe umut olmak istediklerini ifade etti.

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