YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. İstanbul
  4. Erdemir Maden 84 yaşında

Erdemir Maden 84 yaşında

27.05.2022 15:57 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Şirket, kurulduğu günden bu yana bölgesindeki amatör sporculara ve amatör spor kulüplerine maddi ve manevi destek sağlıyor

İSTANBUL (AA) - Erdemir Maden, kuruluşunun 84’üncü yılını kutluyor.

Erdemir Maden açıklamasına göre, Türkiye'nin demir cevheri üretiminin yüzde 38’ini karşılayan şirket, OYAK Maden Metalürji Şirketlerinin yerli ham madde ihtiyacının merkezi olmayı sürdürüyor.

Erdemir Maden’in Türkiye genelinde 9 demir, 1 manganez, 1 kömür ve 2 kil sahası olmak üzere toplam 13 adet ruhsat sahası bulunuyor.

Yeni maden sahalarının açılması ve rezerv artırma çalışmalarını sürdüren şirket halen Türkiye’de demir cevheri üretiminin yüzde 38’ini karşılıyor.

Türkiye’nin demir peleti üreten tek tesisi Erdemir Maden’in yıllık pelet üretim kapasitesi bir buçuk milyon tonu buluyor. 2006’dan bu yana iyileştirme ve modernizasyon yatırımlarına paralel olarak çevre yatırımlarına da ağırlık veren Erdemir Maden, toz tutma ve gaz arıtma, evsel atık arıtma, artık depolama barajı, çevre düzenleme ve ağaçlandırma yatırımlarını tamamladı.

Zonguldak’ın Karadeniz Ereğli ilçesi sınırları dahilindeki Alacaağzı Kömür İşletmesini 2019 yılında devreye alan Erdemir Maden’in taşkömürü ve kuvars kumu madenleri bulunuyor.

2019 yılında ruhsat alanındaki taşkömürü rezervlerine yönelik yapılan derin sondajlar ile etüt, proje ve fizibilite çalışmaları tamamlanarak 2020 yılında yatırım programı kapsamında hazırlık çalışmalarına başlandı. Ruhsat sahasındaki kuvars kumu madenine yönelik rezerv geliştirme ve kalite belirleme projesi kapsamında 2022 yılında 73 adet sondaj yapılması planlanıyor.

- Bölgeye katkı faaliyetlerini sürdürüyor

Erdemir Maden, kurulduğu günden bu yana bölgesindeki amatör sporculara ve amatör spor kulüplerine maddi ve manevi destek sağlıyor. Bu kapsamda kişisel ekipmanlar, faaliyet gösterdikleri sportif ekipmanlar, kullandıkları binalar başta olmak üzere her alanda sporun ve sporcunun yanında olmaya devam ediyor.

Tesislerinin bulunduğu Sivas Divriği ve Malatya Hekimhan bölgelerinde topluma katkı faaliyetlerine devam eden Erdemir Maden, bu yıl UNESCO miras listesinde de yer alan Ulucami Mahallesi sınırları içerisindeki Cam Seyir Terası ve Mesire alanı yapımı projesinin destekçisi konumunda.

Bölge turizmine ve ekonomisine katkı kapsamında Sivas Valiliği ve Divriği Kaymakamlığı ile ortak olarak yürütülen proje, açıldığı günden bu yana 51.200 kişi tarafından ziyaret edildi.

Şirket, 2021 yılı Ağustos ayında açılan seyir terasının yanı sıra bölgeye "hatıra" olarak dikilen "Cevher Çınarı"nın da destekçisi oldu. 2,5 metre yüksekliğinde, 1,90 metre genişliğinde ve 20 milimetre kalınlığındaki "Cevher Çınarı" heykelinin yapımında ham madde olarak Erdemir Maden tarafından üretilen çelik ve çeliğin ham maddesi olan cevher kullanıldı. Heykelin tasarımında, Anadolu medeniyetlerinin önemli sembollerinden ‘Çift Başlı Kartal’, ‘Hayat Ağacı’ ve ‘Çınar Ağacı’ yer alıyor.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Zeytinburnu'nda doğal kaynakların verimli kullanılmasına yönelik seminer düzenlendiZeytinburnu'nda doğal kaynakların verimli kullanılmasına yönelik seminer düzenlendi
Çorum'da devrilen kamyonun sürücüsü öldüÇorum'da devrilen kamyonun sürücüsü öldü
Muğla'da büyük orman yangını tatbikatı yapılacakMuğla'da büyük orman yangını tatbikatı yapılacak

İstanbul Namaz Vakitleri 27 Mayıs Cuma

İmsak
03:37
Sabah
05:30
Öğle
13:06
İkindi
17:04
Akşam
20:32
Yatsı
22:17
İstanbul ECZANELER
İstanbul ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Kadınları akılalmaz planıyla kandırdı! Sahte penis takarak...

Kadınları akılalmaz planıyla kandırdı! Sahte penis takarak...

İtirafı olay yarattı! “Bana takıntılı erkeklerden...”

İtirafı olay yarattı! “Bana takıntılı erkeklerden...”

Sağlıklı kızartmalar için en iyi yağsız fritöz önerileri

Sağlıklı kızartmalar için en iyi yağsız fritöz önerileri

Yağlarla ilgili bilmediğiniz çok şey var! Hangisi daha yararlı?

Yağlarla ilgili bilmediğiniz çok şey var! Hangisi daha yararlı?

Dehşeti yaşattılar! Bagaja kaptılar yetmedi, gaz bombasıyla...

Dehşeti yaşattılar! Bagaja kaptılar yetmedi, gaz bombasıyla...

Yaz boyunca en büyük yardımcınız olacak en güzel ve doğal kokulu erkek parfüm önerileri

Yaz boyunca en büyük yardımcınız olacak en güzel ve doğal kokulu erkek parfüm önerileri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.