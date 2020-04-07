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Erdemir ve Erdemir Maden'den Milli Dayanışma Kampanyası'na 8 milyon lira bağış

ZONGULDAK HABERLERİ  | 07.04.2020 17:59 | Son Güncelleme

Erdemir ve Erdemir Maden'den Milli Dayanışma Kampanyası'na 8 milyon lira bağış

Ereğli Demir ve Çelik Fabrikaları (Erdemir) ile Erdemir Maden, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan öncülüğünde başlatılan "Milli Dayanışma Kampanyası"na 8 milyon lira bağış yaptı.

Kampanyaya, Erdemir 5,5 milyon, Erdemir Maden ise 2,5 milyon olmak üzere toplam 8 milyon liralık katkı sağladı.

Erdemir'den yapılan açıklamada, tüm dünyayı saran yeni tip koronavirüs salgınının etkilerinin en aza indirilmesi amacıyla düzenlenen kampanyaya bağışta bulunulduğu kaydedilerek, "Cumhurbaşkanlığı bünyesinde hayata geçirilen kampanya kapsamında büyük küçük demeden yapılan her bir destek büyük önem taşıyor. Erdemir ve Erdemir Maden olarak böyle anlamlı bir kampanyaya destek vermekten dolayı gurur duyuyoruz." ifadesi kullanıldı.

Açıklamada, kampanyanın özellikle koronavirüs salgını nedeniyle faaliyetini geçici süreliğine sonlandıran iş kollarında çalışanlara ve diğer ihtiyaç sahiplerine destek olunması amacıyla gelir yaratılması konusunda büyük önem taşıdığı vurgulandı.

Erdemir'in ayrıca Ereğli Kaymakamlığı ile iş birliği içerisinde bölgede hizmet veren sağlık çalışanlarına Erdemir Konukevi'nde konaklama imkanı sunduğu aktarılan açıklamada, bölgede çeşitli lokasyonlarda konaklayan sağlık çalışanlarına yemek servisinde bulunan Erdemir'in, Ereğli Vefa Koordinasyon Grubu'nun 65 yaş üzeri ve kronik rahatsızlığı olan vatandaşlara yönelik çalışmalarına katkı sağlamak üzere şoförlü araçları ile ulaşım hizmeti verdiği belirtildi.

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