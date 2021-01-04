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Erdemli Belediyesi, 2021 yılının ilk meclis toplantısını gerçekleştirdi

MERSİN HABERLERİ  | 04.01.2021 18:16 | Son Güncelleme

Erdemli Belediyesi, 2021 yılının ilk meclis toplantısını pandemi kurallarına uygun şekilde gerçekleştirdi.Erdemli Belediye Başkanı Mükerrem Tollu başkanlığında gerçekleştirilen ocak ayı toplantısında, gündemde yer alan maddeler görüşüldü.

Erdemli Belediyesi, 2021 yılının ilk meclis toplantısını gerçekleştirdi

Erdemli Belediyesi, 2021 yılının ilk meclis toplantısını pandemi kurallarına uygun şekilde gerçekleştirdi.
Erdemli Belediye Başkanı Mükerrem Tollu başkanlığında gerçekleştirilen ocak ayı toplantısında, gündemde yer alan maddeler görüşüldü. Başkan Tollu, “Toplantımızda aldığımız kararlarla, kentimize daha iyi hizmet edeceğiz. Malumunuz biz, sosyal belediyecilik anlayışı ile birçok alanda ilçemiz için proje üretmekteyiz. Bu projeleri hayata geçirirken de yeni kararlar almakta ve kentimiz için en doğru yatırımları yapmaktayız. Kamu kaynaklarını en doğru ve en verimli şekilde kullanabilmek adına her kararın üzerinden defalarca geçmekteyiz. Aldığımız bu kararların, vatanımıza ve milletimize hayırlar getirmesini dilerim” dedi.

Erdemli Belediyesi, 2021 yılının ilk meclis toplantısını gerçekleştirdi

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