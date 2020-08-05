YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Mersin
  4. Erdemli Belediyesi Ağustos Ayı Meclis Toplantısı yapıldı

Erdemli Belediyesi Ağustos Ayı Meclis Toplantısı yapıldı

MERSİN HABERLERİ  | 05.08.2020 12:30 | Son Güncelleme

Erdemli Belediye Meclisi, kontrollü sosyal hayat kuralları kapsamında Ağustos Ayı Toplantısını gerçekleştirdi.Belediye Başkanı Mükerrem Tollu başkanlığında gerçekleştirilen toplantıda, gündemde yer alan 9 madde görüşüldü.

Erdemli Belediyesi Ağustos Ayı Meclis Toplantısı yapıldı

Erdemli Belediye Meclisi, kontrollü sosyal hayat kuralları kapsamında Ağustos Ayı Toplantısını gerçekleştirdi.
Belediye Başkanı Mükerrem Tollu başkanlığında gerçekleştirilen toplantıda, gündemde yer alan 9 madde görüşüldü. Yoklamanın ardından gündem maddelerinin değerlendirilmesine geçilen toplantıda, Kızkalesi Mahallesi Arkeolojik Sit Alanları Koruma Amaçlı İmar Planı, Erdemli Çamlığı Tabiat Parkı işletmesi kurulması, Limonlu Mahallesi D-400 Karayolunun güneyinde yer alan sokaklara isim verilmesi gibi konular görüşüldü.
Erdemli Belediye Başkanı Mükerrem Tollu, toplantıda alınan kararlarla ilçeye daha iyi hizmet edeceklerini belirterek, "Malumunuz sosyal belediyecilik anlayışı ile birçok alanda ilçemiz için proje üretmekteyiz. Bu projeleri hayata geçirirken de yeni kararlar almakta ve kentimiz için en doğru yatırımları yapmaktayız. Kamu kaynaklarını en doğru ve en verimli şekilde kullanabilmek adına her kararın üzerinden defalarca geçiyoruz. Aldığımız bu kararların, vatanımıza ve milletimize hayırlar getirmesini dilerim” dedi.

Erdemli Belediyesi Ağustos Ayı Meclis Toplantısı yapıldı

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNERBodrum'dan Kilyos'a kaçtıBodrum'dan Kilyos'a kaçtı
Yürüteçle hayata tutundular!Yürüteçle hayata tutundular!

En Çok Okunan Yerel Haberler

Şehit Nusret Parkı hizmet binası yıkıldı

Şehit Nusret Parkı hizmet binası yıkıldı

Gebze’nin ilk akıllı otoparkı yoğun ilgi

Gebze’nin ilk akıllı otoparkı yoğun ilgi

Osman Demirdöğen’e yeni görev

Osman Demirdöğen’e yeni görev

Korona virüs tedavisi gören genç kıza hastanede sürpriz evlilik teklifi

Korona virüs tedavisi gören genç kıza hastanede sürpriz evlilik teklifi

Kalkan: “İŞKUR TYP’lileri okullarda acilen görevlendirmeli”

Kalkan: “İŞKUR TYP’lileri okullarda acilen görevlendirmeli”

Başkan Ergü’den personele teşekkür yemeği

Başkan Ergü’den personele teşekkür yemeği

Mersin Namaz Vakitleri 5 Ağustos Çarşamba

İmsak
04:11
Sabah
05:44
Öğle
12:53
İkindi
16:39
Akşam
19:52
Yatsı
21:18

Mersin Nöbetçi Eczaneler 5 Ağustos Çarşamba

Çamlıbel Eczanesi
Akdeniz
Jiyan Eczanesi
Akdeniz
Yeni Eczanesi
Akdeniz
Günebakan Eczanesi
Mezitli
Zehra Eczanesi
Mezitli
Çam Eczanesi
Toroslar
Utku Eczanesi
Toroslar
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

En çok tercih edilen ekmek yapma makineleri

En çok tercih edilen ekmek yapma makineleri

Bot komutanından Kaymakam Yalçın’a veda ziyareti

Bot komutanından Kaymakam Yalçın’a veda ziyareti

Yaz lastikleri ve fiyatları

Yaz lastikleri ve fiyatları

Çürümüş kız çocuğu cesedi bulundu

Çürümüş kız çocuğu cesedi bulundu

Islık çalan yılanlar

Islık çalan yılanlar

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.