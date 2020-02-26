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Erdemli Belediyesi, Çeşmeli’ye beton yol yaptı

MERSİN HABERLERİ  | 26.02.2020 17:30 | Son Güncelleme

Erdemli Belediyesi, son yıllarda 20-30 yıl dayanıklı yol olarak nitelendirdiği beton asfalt yol hizmetini Çeşmeli Mahallesi ile buluşturdu.Yollarda uygulanan asfalt kaplama yerine, daha ekonomik ve mukavemet yönünden daha elverişli olan beton kaplama yol modeline geçen Erdemli Belediyesi, hummalı bir şekilde çalışmasını sürdürüyor.

Erdemli Belediyesi, son yıllarda 20-30 yıl dayanıklı yol olarak nitelendirdiği beton asfalt yol hizmetini Çeşmeli Mahallesi ile buluşturdu.
Yollarda uygulanan asfalt kaplama yerine, daha ekonomik ve mukavemet yönünden daha elverişli olan beton kaplama yol modeline geçen Erdemli Belediyesi, hummalı bir şekilde çalışmasını sürdürüyor. Havaların ısınmasıyla beton kaplama yol modeli, sıcak asfalt, serpme asfalt yapımı ve yeni yollar açma çalışmalarını sürdüren Erdemli Belediyesi, Çeşmeli Mahallesinde de beton yol yaptı.
Çeşmeli’de yapılan çalışmalar hakkında açıklamada bulunan Erdemli Belediye Başkanı Mükerrem Tollu, yol yapım hizmetlerinin de teknolojiye uygun şekilde artarak devam edeceğini söyledi. Erdemli’de asfalt konusunda ciddi çalışmalara imza attıklarını belirten Tollu, beton yol modelinin Erdemli’de ilk defa kendi dönemlerinde uygulanmaya başlandığını, yeni bir model olan beton kaplama yol modelinin günümüz şartlarında daha cazip olduğunu ifade etti. Ulaşımda kaliteyi artıracak projelerden biri olan beton yol modelini uygulamaya devam ettiklerini kaydeden Tollu, Erdemli’nin 71 mahallesine eşit hizmet ilkesiyle hareket ettiklerini, modern bir kent oluşturmak hedefiyle azim ve kararlılıkla çalışmaya devam ettiklerini söyledi.
“Belediyecilik ekip işidir” vurgusu yapan Tollu, “İlçemizin her noktasında nasırlı ellerinin izi bulunan çalışma arkadaşlarıma da çok teşekkür ediyorum. İlçeyi modern bir şehir haline getirmek için elimizden geleni yapıyoruz ve yapmaya devam edeceğiz” dedi.

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