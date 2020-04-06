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Erdemli Belediyesi eczaneleri dezenfekte ediyor

MERSİN HABERLERİ  | 06.04.2020 10:18 | Son Güncelleme

Erdemli Belediyesi, korona virüse karşı başlatılan üst düzey tedbirler kapsamında ilçedeki kamu kurumlarından sosyal tesislere kadar birçok noktada ilaçlama faaliyetlerini periyodik olarak sürdürürken, eczanelerde de dezenfekte çalışması yaptı.Erdemli Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, ilçenin her noktasında dezenfekte çalışmalar aralıksız devam ediyor.

Erdemli Belediyesi, korona virüse karşı başlatılan üst düzey tedbirler kapsamında ilçedeki kamu kurumlarından sosyal tesislere kadar birçok noktada ilaçlama faaliyetlerini periyodik olarak sürdürürken, eczanelerde de dezenfekte çalışması yaptı.
Erdemli Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, ilçenin her noktasında dezenfekte çalışmalar aralıksız devam ediyor. Dezenfekte için oluşturulan özel ekipler, korona virüs salgınının önlenmesi için ilçede bulunan eczanelerin dışında ve içerisinde dezenfeksiyon çalışması yaptı. Ekipler, vatandaşların sıklıkla gitmek zorunda olduğu eczanelerin dezenfeksiyon işlemlerinin periyodik olarak devam edeceğini belirttiler.
Eczacılar, yapılan çalışmadan çok memnun olurken, Erdemli Belediye Başkanı Mükerrem Tollu ve belediye personeline teşekkür ettiler.

“Bu virüs kuşatmasını hep birlikte atlatacağız”
Çalışmalarla ilgili açıklamada bulunan Erdemli Belediye Başkanı Mükerrem Tollu, korona virüsle ilgili tedbir ve önleyici eylem planı uyguladıklarını belirterek, ilçenin her noktasında dezenfeksiyon çalışmalarının özenle sürdürüldüğünü söyledi. İlçe genelinde korona virüs salgınına karşı tedbir çalışmalarının periyodik olarak devam ettiği bilgisini veren Tollu, “Vatandaşlarımızın direkt etkileşim içerisine girdikleri her noktada, otobüs durakları, park alanları, pazar yerleri gibi ortak kullanım alanlarını periyodik aralıklarla dezenfekte ederken, cadde ve sokaklar, tüm mahallelerimizdeki yol ve kaldırımları dezenfektan maddelerle yıkıyoruz. Aldığımız tedbirler kapsamında son olarak kent merkezinde bulunan eczanelerde dezenfeksiyon çalışması gerçekleştirdik. Vatandaşlarımızın içi rahat olsun ve bize güvensin. Bu virüs kuşatmasını hep birlikte atlatacağız” dedi.

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İkindi
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Akşam
19:15
Yatsı
20:32

Mersin Nöbetçi Eczaneler 6 Nisan Pazartesi

Acil Eczanesi
Merkez
Çiftlikköy Eczanesi
Merkez
Gözne Eczanesi
Merkez
Gülfidan Eczanesi
Merkez
Günebakan Eczanesi
Merkez
Güven Eczanesi
Merkez
Helin Eczanesi
Merkez
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