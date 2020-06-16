Erdemli Belediyesi ISO 9001 belgesi aldı

Mersin’in Erdemli ilçe Belediyesi, ISO 9001 hizmet sektörü kalite belgesi aldı.

Erdemli Belediyesi’nin 2019 yılı başlarından itibaren hizmet kalitesini belgelendirmek amacıyla başlattığı çalışmalar, 2020 yılı Mart ayında sonuçlandı. Türk Standartlar Enstitüsü (TSE) tarafından akredite edilmiş kuruluşlarca sürdürülen eğitim ve denetim çalışmalarında, pandemi sürecine girilmesi nedeniyle bir süre geciken belge teslimi bugün yapıldı. ISO 9001 hizmet sektörü kalite belgesi düzenlenen törenle Erdemli Belediye Başkanı Mükerrem Tollu’ya teslim edildi. Daha sonra ISO 9001 flaması Başkan Tollu ve idareciler tarafından göklere çekildi. Törende konuşan Tollu, belediyelerin daha kaliteli hizmet üretmesinin yolunun kurumlarda aidiyet duygusunu pekiştirmekten geçtiğini kaydederek, "Kurumsallığı tamamlayan kurum ya da kuruluşlarda, bildiğiniz gibi bireye dayalı anlayış olmaz, kurumun başarısı ön planda olur. Biz de Erdemli Belediyesi’nin daha nitelikli hizmet sunması adına, bir dizi faaliyetler yürütmekteyiz. Bu faaliyetlerimizi de kabul görmüş bir takım kuruluşlarla taçlandırmanın gayreti içerisindeyiz. ISO 9001 belgesi almış olmamız, Erdemli Belediyesi’nin kurumsal bir mantalite ile yönetildiğinin en güzel ispatı. Ben bu konuda Belediyemizde çalışan tüm arkadaşlarıma, Belediye Meclis üyelerimize ve vatandaşlarımıza çok teşekkür ediyorum. Erdemli Belediyesi, klasik belediyecilik anlayışından farklı bir anlayışa sahip. Bu yüzden ilçemizde kuracağımız kooperatif, e-ticaret sistemi, organize sanayi bölgesi ile birlikte, Erdemlimizi gelecekte daha yaşanabilir hale getireceğiz" dedi.



