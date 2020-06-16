YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Mersin
  4. Erdemli Belediyesi ISO 9001 belgesi aldı

Erdemli Belediyesi ISO 9001 belgesi aldı

MERSİN HABERLERİ  | 16.06.2020 17:38 | Son Güncelleme

Mersin’in Erdemli ilçe Belediyesi, ISO 9001 hizmet sektörü kalite belgesi aldı.Erdemli Belediyesi’nin 2019 yılı başlarından itibaren hizmet kalitesini belgelendirmek amacıyla başlattığı çalışmalar, 2020 yılı Mart ayında sonuçlandı.

Erdemli Belediyesi ISO 9001 belgesi aldı

Mersin’in Erdemli ilçe Belediyesi, ISO 9001 hizmet sektörü kalite belgesi aldı.
Erdemli Belediyesi’nin 2019 yılı başlarından itibaren hizmet kalitesini belgelendirmek amacıyla başlattığı çalışmalar, 2020 yılı Mart ayında sonuçlandı. Türk Standartlar Enstitüsü (TSE) tarafından akredite edilmiş kuruluşlarca sürdürülen eğitim ve denetim çalışmalarında, pandemi sürecine girilmesi nedeniyle bir süre geciken belge teslimi bugün yapıldı. ISO 9001 hizmet sektörü kalite belgesi düzenlenen törenle Erdemli Belediye Başkanı Mükerrem Tollu’ya teslim edildi. Daha sonra ISO 9001 flaması Başkan Tollu ve idareciler tarafından göklere çekildi. Törende konuşan Tollu, belediyelerin daha kaliteli hizmet üretmesinin yolunun kurumlarda aidiyet duygusunu pekiştirmekten geçtiğini kaydederek, "Kurumsallığı tamamlayan kurum ya da kuruluşlarda, bildiğiniz gibi bireye dayalı anlayış olmaz, kurumun başarısı ön planda olur. Biz de Erdemli Belediyesi’nin daha nitelikli hizmet sunması adına, bir dizi faaliyetler yürütmekteyiz. Bu faaliyetlerimizi de kabul görmüş bir takım kuruluşlarla taçlandırmanın gayreti içerisindeyiz. ISO 9001 belgesi almış olmamız, Erdemli Belediyesi’nin kurumsal bir mantalite ile yönetildiğinin en güzel ispatı. Ben bu konuda Belediyemizde çalışan tüm arkadaşlarıma, Belediye Meclis üyelerimize ve vatandaşlarımıza çok teşekkür ediyorum. Erdemli Belediyesi, klasik belediyecilik anlayışından farklı bir anlayışa sahip. Bu yüzden ilçemizde kuracağımız kooperatif, e-ticaret sistemi, organize sanayi bölgesi ile birlikte, Erdemlimizi gelecekte daha yaşanabilir hale getireceğiz" dedi.

Erdemli Belediyesi ISO 9001 belgesi aldı

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Antalya'da pes dedirten görüntü Antalya'da pes dedirten görüntü
Bir ilde alarma geçildi! Kriz masası kurulduBir ilde alarma geçildi! Kriz masası kuruldu

En Çok Okunan Yerel Haberler

Üzüm işçilerinin yevmiye miktarı belli oldu

Üzüm işçilerinin yevmiye miktarı belli oldu

Gölcük Yaylası’nda öncelik doğa

Gölcük Yaylası’nda öncelik doğa

Yeni nesil Citroen hatchback C4, 30 Haziran'da tanıtılacak

Yeni nesil Citroen hatchback C4, 30 Haziran'da tanıtılacak

Vali Kaymak alkışlarla uğurlandı

Vali Kaymak alkışlarla uğurlandı

Niksar’da bir işyeri önünde yakalanan yılan doğaya salındı

Niksar’da bir işyeri önünde yakalanan yılan doğaya salındı

Van'da süt kazanına düşen ve vücudunun yüzde 60'ında yanık oluşan bebek hayata tutundu

Van'da süt kazanına düşen ve vücudunun yüzde 60'ında yanık oluşan bebek hayata tutundu

Mersin Namaz Vakitleri 16 Haziran Salı

İmsak
03:30
Sabah
05:15
Öğle
12:47
İkindi
16:38
Akşam
20:09
Yatsı
21:47

Mersin Nöbetçi Eczaneler16 Haziran Salı

Beşyol Eczanesi
Merkez
Demet Eczanesi
Merkez
Efe Eczanesi
Merkez
Günebakan Eczanesi
Merkez
Handan Eczanesi
Merkez
İdil Eczanesi
Merkez
İrfan Eczanesi
Merkez
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Evde kullanım için en uygun dambıl - halter setleri

Evde kullanım için en uygun dambıl - halter setleri

İşadamı Ve Avukatlarına 'rüşvet' Ve 'hakimi Etkileme' Davası

İşadamı Ve Avukatlarına 'rüşvet' Ve 'hakimi Etkileme' Davası

İşte evde vakit geçirmenin en keyifli yolu

İşte evde vakit geçirmenin en keyifli yolu

Kaçak bahis kavgası; 1ölü, 2 yaralı

Kaçak bahis kavgası; 1ölü, 2 yaralı

Anamur’da tropik meyveler yetişiyor

Anamur’da tropik meyveler yetişiyor

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.