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Erdemli Belediyesi’nde ’e-ihale’ dönemi

MERSİN HABERLERİ  | 04.06.2020 14:51 | Son Güncelleme

Erdemli Belediyesi’nin, ihaleleri ’e-ihale’ yöntemiyle yapmaya başladığı bildirildi.Belediyeden yapılan açıklamaya göre, korona virüs salgını ile başlayan süreçte normalleşme dönemi ile toplumsal yaşantıya kazandırılan yeni normallere uyum sağlanıyor.

Erdemli Belediyesi’nde ’e-ihale’ dönemi

Erdemli Belediyesi’nin, ihaleleri ’e-ihale’ yöntemiyle yapmaya başladığı bildirildi.
Belediyeden yapılan açıklamaya göre, korona virüs salgını ile başlayan süreçte normalleşme dönemi ile toplumsal yaşantıya kazandırılan yeni normallere uyum sağlanıyor. Bu kapsamda Erdemli Belediyesi, kalabalık ihale salonlarının önüne, ’e-ihale’ yöntemiyle geçmeyi amaçlıyor.
Bu doğrultuda Temizlik ve Çevre Koruma Müdürlüğü tarafından düzenlenen çöp ve geri dönüşüm konteyneri alım işi ihalesi, belediye toplantı salonunda sadece ihale komisyonu başkanı ve üyelerinin fiziken katılımı ile EKAP üzerinden yapıldı. İhale komisyonunun toplantı salonunda sosyal mesafe kurallarına uygun şekilde yerini almasının ardından firmalar tarafından dijital ortamda ulaştırılmış olan teklifler, sinevizyon marifetiyle perdeye yansıtılarak komisyonca tek tek açılıp okundu, incelendi. Bu uygulama ile önceki gibi firma yetkililerinin ve ihale komisyonunun kapalı ortamda kalabalık halde bir arada bulunmasının önüne geçildiği gibi, uygulama birçok kurum ve kuruluşa da örnek teşkil etti.

Erdemli Belediyesi’nde ’e-ihale’ dönemi

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