YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Mersin
  4. Erdemli Belediyesinden istihdama destek

Erdemli Belediyesinden istihdama destek

14.01.2021 13:15 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et
Erdemli Belediyesinden istihdama destek

Erdemli Belediyesince, istihdama destek olmak için ’Mesleki Yeterlilik Belgesi’ protokolü imzaladığı bildirildi.Belediyeden yapılan açıklamaya göre, alçı sıva, alçı levha, boyacı, sıvacı, duvarcı, ısı yalıtım ve inşaat işçisi meslek dallarında çalışan ustaların, ’Mesleki Yeterlilik Belgesi’ sahibi olabilmeleri için ’MEYEM Belgelendirme’ ile işbirliği protokolü imzalandı.Bölgede istihdama katkı sunmanın yanı sıra, nitelikli işgücünün tanınmasını ve artmasını hedefleyen Erdemli Belediyesi, yapılan işbirliği kapsamında belge almak isteyen vatandaşların, ’Belediye Başvuru Toplama Merkezi’nde başvuru yapabileceklerini duyurdu.

Erdemli Belediyesince, istihdama destek olmak için ’Mesleki Yeterlilik Belgesi’ protokolü imzaladığı bildirildi.
Belediyeden yapılan açıklamaya göre, alçı sıva, alçı levha, boyacı, sıvacı, duvarcı, ısı yalıtım ve inşaat işçisi meslek dallarında çalışan ustaların, ’Mesleki Yeterlilik Belgesi’ sahibi olabilmeleri için ’MEYEM Belgelendirme’ ile işbirliği protokolü imzalandı.
Bölgede istihdama katkı sunmanın yanı sıra, nitelikli işgücünün tanınmasını ve artmasını hedefleyen Erdemli Belediyesi, yapılan işbirliği kapsamında belge almak isteyen vatandaşların, ’Belediye Başvuru Toplama Merkezi’nde başvuru yapabileceklerini duyurdu. Belge almak için başvuru yapan adaylar, talep etmeleri durumunda üretici firma protokolü kapsamında düzenlenen sınavlara, hiçbir ücret ödemeden katılabilecekler.
Yetkililer ayrıca başvuruların, ’http://meyem.com.tr/basvuru-bireysel.html’ web sitesi üzerinden form doldurularak da yapılabileceğini duyurdu.
“Vatandaşlarımızın mağdur olmaması için çalışıyoruz”
İstihdam noktasında ülke ekonomisine katkı sunan birçok projeyi hayata geçirdiklerini belirten Erdemli Belediye Başkanı Mükerrem Tollu, ’Belediye Başvuru Toplama Merkezi’ne gelen vatandaşlara destek olunacağının altını çizdi. Tollu, “Bildiğiniz üzere, 5544 Sayılı Mesleki Yeterlilik Kurumu Kanunu’na göre, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığınca çıkarılacak tebliğlerde, yayım tarihinden itibaren 12 ay sonra ’Mesleki Yeterlilik Belgesi’ne sahip olmayan kişilerin çalışması mümkün olmayacak. Ayrıca bugün, 143 meslekte belgeli çalışma zorunluluğu bulunmakta. Zira belgesiz işçi çalıştıran işverenlere, kişi başı 950 TL para cezası uygulanabilmekte ve belgesi olmayan vatandaşların çalışması mümkün olmamakta. Erdemli Belediyesi olarak biz de vatandaşlarımızın mağdur olmaması için çalışıyoruz" dedi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER'Koronavirüs başka hastalık bıraktı''Koronavirüs başka hastalık bıraktı'
Yürüteçle hayata tutundular!Yürüteçle hayata tutundular!

Mersin Namaz Vakitleri 14 Ocak Perşembe

İmsak
06:22
Sabah
07:47
Öğle
12:55
İkindi
15:32
Akşam
17:54
Yatsı
19:14

Mersin Nöbetçi Eczaneler14 Ocak Perşembe

Çamlıbel Eczanesi
Akdeniz
Gülnar Eczanesi
Akdeniz
Kösel Eczanesi
Akdeniz
Can Eczanesi
Mezitli
Önder Eczanesi
Mezitli
Atalan Eczanesi
Toroslar
Sevi Eczanesi
Toroslar
Tümünü Göster
Mersin ECZANELER
Mersin ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Daha ucuzu yok! İşte yılın son kampanyaları

Daha ucuzu yok! İşte yılın son kampanyaları

Türkiye'de Kovid-19 kaynaklı günlük hasta sayısı 1000'in altına indi

Türkiye'de Kovid-19 kaynaklı günlük hasta sayısı 1000'in altına indi

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Büyükşehir Belediye Erzurumspor'da Ziraat Türkiye Kupası mesaisi

Büyükşehir Belediye Erzurumspor'da Ziraat Türkiye Kupası mesaisi

Kocaeli’de 13 bin 660 adet makaron ele geçirildi

Kocaeli’de 13 bin 660 adet makaron ele geçirildi

Kayserispor’a eski başkandan destek

Kayserispor’a eski başkandan destek

Diğer Haberler

MTSO’dan öğrencilere 103 tablet bilgisayar

MTSO’dan öğrencilere 103 tablet bilgisayar

Yenişehir Belediyesinden yerel sanatçılara destek

Yenişehir Belediyesinden yerel sanatçılara destek

Yenişehir Belediyesinden yerel sanatçılara destek

Yenişehir Belediyesinden yerel sanatçılara destek

Tarhan’ın çabası, yeşil alanın ticari alan olmasını engelledi

Tarhan’ın çabası, yeşil alanın ticari alan olmasını engelledi

Kalitesiz ve kurallara uygun yakılmayan kömür, zehirlenmelere yol açıyor

Kalitesiz ve kurallara uygun yakılmayan kömür, zehirlenmelere yol açıyor

Ağrılara ameliyatsız çözüm

Ağrılara ameliyatsız çözüm

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.