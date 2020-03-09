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Erdemli Belediyesi’nin eğitime desteği sürüyor

MERSİN HABERLERİ  | 09.03.2020 11:30 | Son Güncelleme

Erdemli Belediyesince, ilçedeki eğitim kurumlarına verilen desteğin hız kesmeden devam ettiği bildirildi.Belediyeden yapılan açıklamaya göre, eğitim kurumlarına verilen destek kapsamında, ilçenin kırsal kesiminde yer alan Hacıhalilarpaç İlkokulu’nda boya-badana ve tadilat çalışması yapıldı.

Erdemli Belediyesi’nin eğitime desteği sürüyor

Erdemli Belediyesince, ilçedeki eğitim kurumlarına verilen desteğin hız kesmeden devam ettiği bildirildi.
Belediyeden yapılan açıklamaya göre, eğitim kurumlarına verilen destek kapsamında, ilçenin kırsal kesiminde yer alan Hacıhalilarpaç İlkokulu’nda boya-badana ve tadilat çalışması yapıldı. Okullara yapılan hizmetlerle ilgili bilgi veren Belediye Başkanı Mükerrem Tollu, eğitimin her zaman desteklenmesi, geliştirilmesi için bu çalışmaları yerine getirdiklerini belirterek, eğitim ortamının rahat olması adına belediye olarak üzerlerine düşeni yaptıklarını söyledi. Tollu, “Biz görevde olduğumuz süre içinde okullara yönelik hizmetlerimiz aynı çizgi üzerinde devam edecek” dedi. Küçükten büyüğe herkesi kucaklayan bir belediyecilik anlayışı ile hareket ettiklerinin altını çizen Tollu, “Çocuklarımız için karne hediyesi, kar şenlikleri, uçurtma şenlikleri, çocuk sokağı, trafik eğitim parkurları, çeşitli dallarda sportif faaliyet gösteren kurslarımız ile minik yüreklere dokunuyor, onların sevinçlerine ortak oluyoruz” diye konuştu.

Erdemli Belediyesi’nin eğitime desteği sürüyor

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