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’Erdemli e-ticaret dijital dönüşüm projesi’nde başvurular başladı

MERSİN HABERLERİ  | 21.06.2020 10:42 | Son Güncelleme

Mersin’de üreticinin ürünlerini sanal pazarla buluşturacak olan, ’Erdemli e-ticaret dijital dönüşüm projesi’nde başvurular başladı.

’Erdemli e-ticaret dijital dönüşüm projesi’nde başvurular başladı

Mersin’de üreticinin ürünlerini sanal pazarla buluşturacak olan, ’Erdemli e-ticaret dijital dönüşüm projesi’nde başvurular başladı. Projeye başvurular, ’eticaret.erdemli.bel.tr’ adresinden yapılıyor.
Erdemli’de yetişen ürünlerin tek duşla dünya pazarıyla buluşacağı projede, üreticilerin pazar ağı büyüyecek. ‘E-ticaret projesi’ ile önemli bir vizyon sergilediklerini söyleyen Erdemli Belediye Başkanı Mükerrrem Tollu, “Belediye olarak üreten, ürettiğini artı değere dönüştüren bir vizyonla çalışmalarımıza devam ediyoruz. Bu anlamda değişen ve dijitalleşmenin giderek önem kazandığı bu yeni dünyaya dahil olmak, hem ilçemizin hem de tarımın geleceği açısından oldukça önemlidir. Hayata geçirdiğimiz ’E-ticaret projesi’de bu vizyonun bir parçasıdır. Bu projeyle; üreticilerimiz ürünlerini pazarlarken yalnız yerli pazarla kalmayacak, ürünler hem kendi ülkemizde hem de dünya sofralarında yerini alacak. Kısacası pazar ağımız büyüyecek, üreticimiz artık ürünlerini tarladan sofraya, tek tuşla gönderebilecek” dedi.
Projenin amacı
Projenin amacının üreticinin ürününe değer, tüketicinin sofrasına daha kaliteli ve uygun ürünler götürmek olduğunu dile getiren Tollu, “Projeyle üreticilerimizin ürününe değer katmayı, ürüne hak ettiği değeri kazandırmayı ve ilk elden götürülmesine aracılık etmeyi amaçlıyoruz” diye konuştu.
Erdemli Belediyesi’nin, vatandaşın her alanda yanında olduğunu dile getiren Tollu, geleneksel pazarlama yöntemlerinin değiştiğini belirtti. Tollu, “Dünya değişiyor, teknolojinin ilerlemesiyle tüketici eğilimleri de değişiyor. Geleneksel pazarlama yöntemleriyle girdiğimiz ticaret artık evrimleşerek dijital dünyada yerini alamaya başladı. Bu anlamda yeni ticaret anlayışına dahil olarak üreticimizin ve ilçemizin kalkınması için dijital dönüşüm ağına biz de Erdemli olarak dahil olmalıyız” ifadelerini kullandı.
Adil bir yönetim anlayışıyla görevlerini ifa ettiklerini vurgulayan Tollu, “Erdemli Belediyesi hizmet anlayışı gereği ekonomisi ne olursa olsun her kesimden vatandaşın yararlanmasını sağlayacak, adil bir yönetim anlayışıyla çalıştığından proje ücretsiz olarak hayata geçiyor” şeklinde konuştu.

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