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  4. ‘Erdemli Gençler Kurucu Genel Başkanının İzinde’ programı

‘Erdemli Gençler Kurucu Genel Başkanının İzinde’ programı

ESKİŞEHİR HABERLERİ  | 05.01.2020 14:33 | Son Güncelleme

Sağlık Sen Eskişehir Şubesi, Uluslararası Vizyon Gençlik Derneği ile birlikte düzenlediği programla Memur Sen’in Kurucu Genel Başkanı Mehmet Akif İnan’ı andı.‘Erdemli Gençler Kurucu Genel Başkanının İzinde’ ismiyle Gazi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Konferans Salonu’nda düzenlenen programa Mehmet Akif İnan’ın kardeşi Operatör Doktor Ahmet Hamdi İnan, Eğitimci Yazar Mustafa Özçelik, Sağlık Sen Eskişehir Şube Başkanı Hasan Hüseyin Köksal başta olmak üzere çok sayıda seçkin davetli katıldı.

Sağlık Sen Eskişehir Şubesi, Uluslararası Vizyon Gençlik Derneği ile birlikte düzenlediği programla Memur Sen’in Kurucu Genel Başkanı Mehmet Akif İnan’ı andı.
‘Erdemli Gençler Kurucu Genel Başkanının İzinde’ ismiyle Gazi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Konferans Salonu’nda düzenlenen programa Mehmet Akif İnan’ın kardeşi Operatör Doktor Ahmet Hamdi İnan, Eğitimci Yazar Mustafa Özçelik, Sağlık Sen Eskişehir Şube Başkanı Hasan Hüseyin Köksal başta olmak üzere çok sayıda seçkin davetli katıldı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunması ile başlayan program, Kur’an-i Kerim tilaveti ile devam etti. Daha sonra Mehmet Akif İnan’ın düşünce ve aksiyon adamlığı ile sendikal alanda ortaya koyduğu adil, ayrımcılıktan uzak sendikal anlayışının anlatıldığı sinevizyon gösterisi gerçekleştirildi. Genç Sağlık Sen Başkanı Ahmet İnan’ın konuşmasının ardından sırayla Uluslararası Sinevizyon Gençlik Derneği Başkan Yardımcısı Ahmet Berberler, Eskişehir Sağlık Sen Şube Başkanı Hasan Hüseyin Köksal ve Eskişehir Sağlık Sen Şube Başkanı Hasan Hüseyin Köksal birer konuşma yaptı. Hediye takdiminin ardından program sona erdi.

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