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Erdemli’de aquapark açıldı

MERSİN HABERLERİ  | 12.06.2020 13:53 | Son Güncelleme

Mersin’in Erdemli Belediyesi tarafından yapılan ve işletmesi özelleştirilen 1954 Aquapark, düzenlenen törenle, yeni sezon için kapılarını açtı.Açılışa Erdemli Belediye Başkanı Mükerrem Tollu, AK Parti Mersin Milletvekili Hacı Özkan, Erdemli Kaymakamı Avni Kula, İlçe jandarma Komutanı Binbaşı Erhan Erdoğan ve kurum amirleri katıldı.

Erdemli’de aquapark açıldı

Mersin’in Erdemli Belediyesi tarafından yapılan ve işletmesi özelleştirilen 1954 Aquapark, düzenlenen törenle, yeni sezon için kapılarını açtı.
Açılışa Erdemli Belediye Başkanı Mükerrem Tollu, AK Parti Mersin Milletvekili Hacı Özkan, Erdemli Kaymakamı Avni Kula, İlçe jandarma Komutanı Binbaşı Erhan Erdoğan ve kurum amirleri katıldı. Erdemli’ye birbirinden önemli eserler kazandırdıklarını vurgulayan Başkan Tollu, "Göreve geldiğimiz günden bu yana birbirinden önemli hizmetleri Erdemlimiz için yaptık. Bu hizmetlerden bir tanesi de 1954 Aquapark. Erdemli için hiç durmadan çalışmaya devem edeceğiz" dedi.
Konuşmaların ardından tesisin açılışı yapıldı.

Erdemli’de aquapark açıldı

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